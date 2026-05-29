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Así será la Agencia Nacional contra el Crimen creada por el gobierno de Nasry Asfura

Diversas instituciones del Estado deberán coordinar acciones bajo esta iniciativa del gobierno de Nasry Asfura

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 11:08
Así será la Agencia Nacional contra el Crimen creada por el gobierno de Nasry Asfura

El presidente Nasry Asfura dio la orden para crear la Agencia Nacional contra el Crimen.

 Foto: Cortesía redes Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Nasry Asfura anunció la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen como parte de la reforma al Código Penal de Honduras mediante el decreto legislativo 84-2026.

La reforma endurece las penas contra el crimen organizado, elevando oficialmente a las maras, pandillas y estructuras de narcotráfico a la categoría de organizaciones de terroristas.

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Según precisaron desde Casa Presidencial, la Agencia Nacional contra el Crimen funcionará como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) que es encabezado por el presidente Nasry Asfura.

El decreto legislativo establece que se podrá coordinar acciones entre la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Nacional y demás órganos de inteligencia y seguridad del Estado.

Al cumplir esta coordinación entre instituciones se unificará criterios "para fortalecer las capacidades operativas contra estructuras vinculadas a extorsión, crimen organizado y otras actividades delictivas de alto impacto", apunta el documento.

A su vez, el decreto establece la creación de una plataforma de integración de información criminal que concentrará registros vinculados a investigaciones de extorsión.

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En el decreto legislativo 84-2026 se puntualiza que la plataforma de integración de información criminal incluirá números telefónicos asociados a actividades delictivas, registros bancarios, plataformas de servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas vinculadas a investigaciones criminales.

"Las empresas proveedoras de estos servicios deberán remitir la información requerida dentro de un plazo máximo de treinta (30) días", reza el decreto.

Cabe mencionar que la Agencia Nacional contra el Crimen no será la institución que sustituirá la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) tras la eliminación aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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