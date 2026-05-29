Detectan unos 40 casos de cáncer de piel cada mes en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- En el marco de la Semana de Detección de Cáncer de Piel en el Hospital Escuela, las autoridades dieron a conocer que cada mes son al menos 40 personas que se diagnostican con esta enfermedad. El servicio de Dermatología del principal centro asistencial del país detecta cada mes unos 40 casos de cáncer en piel, de los cuales al menos un paciente presenta un tipo de cáncer que puede arrebatarle la vida. Se trata del melanoma, que es altamente agresivo, capaz de hacer metástasis y extenderse a otros órganos internos.

Ante este panorama, el hospital anunció la realización de la Semana de Detección de Cáncer de Piel, que se desarrollará del 1 al 5 de junio, con el objetivo de fomentar la prevención y el diagnóstico temprano entre la población hondureña. Durante la jornada, las autoridades médicas hacen un llamado a la ciudadanía a no ignorar señales en la piel y aprovechar esta oportunidad para evaluarse de forma gratuita. Las atenciones se brindarán en un horario de 7:00 a 10:00 de la mañana en las instalaciones del centro asistencial. Para ser parte de la iniciativa no será necesario contar con carnet del hospital ni ser paciente previo para recibir atención; cualquier persona con lunares o lesiones sospechosas podrá acudir y será atendida sin restricciones, aseguraron las autoridades. Especialistas advierten que el cáncer de piel puede desarrollarse de forma silenciosa, pasando desapercibido en sus etapas iniciales. En el caso del melanoma, su peligrosidad radica en su capacidad de hacer metástasis y extenderse a órganos internos si no se detecta a tiempo. Para facilitar la identificación temprana, los dermatólogos recomiendan aplicar la regla del ABCDE del melanoma: Asimetría en el lunar, Bordes irregulares, Cambios de color, Diámetro mayor a 6 milímetros y Evolución o cambios con el paso del tiempo.