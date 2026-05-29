Países aliados ayudarán a Honduras tras eliminación de la Dipampco

Lo sucedido el 21 de mayo en Corinto , Omoa, Cortés, con la muerte de cinco agentes de esta Dirección hizo que las máximas autoridades del país suprimieran la institución y busquen crear otra con diferentes estándares.

Tegucigalpa, Honduras.- La eliminación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco) es un hecho tras la determinación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

Aunque no se conoce cómo se llamará la nueva dependencia, el gobierno de Nasry Asfura confirmó que se confeccionará con el apoyo de países aliados como Estados Unidos.

Este respaldo sería de carácter técnico, económico y en otras áreas. Al respecto se refirió el ministro de Comunicaciones, José Argueta, quien mencionó que la creación de la nueva institución será con el "acompañamiento de instituciones especializadas como de gobiernos aliados y amigos que nos brinden acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional".

Sobre la eliminación de la Dipampco, Argueta sostuvo: "Es un claro mensaje de que las instituciones que no estén a la altura de los retos actuales y que no estén coordinadas con la estrategia nacional de seguridad deben dar paso a nuevos mecanismos que permitan resultados más efectivos en la defensa de la vida de los hondureños".

Indicó que el proceso de cancelación deberá cumplir con los procedimientos legales y administrativos correspondientes, incluyendo la revisión de los derechos laborales y la evaluación del personal que pueda continuar prestando servicio dentro de otras estructuras del Estado.