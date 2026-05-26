Cae sospechoso de haber participado en masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto miembro de una estructura criminal fue capturado y acusado de haber participado en la masacre que dejó cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).
Al sospechoso se le dio captura tras un operativo desarrollado en la zona costera donde ocurrió la tragedia, en Corinto, Omoa.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de este individuo. Cuando era trasladado por las autoridades, no brindó ninguna declaración a la prensa.
El sujeto vestía un pantalón jean color azul, una camisa negra y una gorra café.
Supuestamente, el capturado tenía en su poder chalecos antibalas pertenecientes a una institución policial.
Las autoridades serán las encargadas de detallar cuál fue el supuesto papel del sospechoso en la masacre.
El hecho violento en el que murieron los cinco agentes de la Dipampco se registró el pasado 21 de mayo en Corinto, Omoa.
Las víctimas fueron identificadas como Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.