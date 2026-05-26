Cae sospechoso de haber participado en masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto miembro de una estructura criminal fue capturado y acusado de haber participado en la masacre que dejó cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

Al sospechoso se le dio captura tras un operativo desarrollado en la zona costera donde ocurrió la tragedia, en Corinto, Omoa.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de este individuo. Cuando era trasladado por las autoridades, no brindó ninguna declaración a la prensa.