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Cae sospechoso de haber participado en masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto

El sospechoso es acusado de haber participado en la masacre que dejó cinco agentes de la Dipampco muertos, se presume que es miembro de una estructura criminal

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 14:29
Cae sospechoso de haber participado en masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto

Las autoridades no detallaron la identidad del sospechoso capturado en Corinto tras cinco días de la massacre.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un supuesto miembro de una estructura criminal fue capturado y acusado de haber participado en la masacre que dejó cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

Al sospechoso se le dio captura tras un operativo desarrollado en la zona costera donde ocurrió la tragedia, en Corinto, Omoa.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de este individuo. Cuando era trasladado por las autoridades, no brindó ninguna declaración a la prensa.

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El sujeto vestía un pantalón jean color azul, una camisa negra y una gorra café.

Supuestamente, el capturado tenía en su poder chalecos antibalas pertenecientes a una institución policial.

Las autoridades serán las encargadas de detallar cuál fue el supuesto papel del sospechoso en la masacre.

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El hecho violento en el que murieron los cinco agentes de la Dipampco se registró el pasado 21 de mayo en Corinto, Omoa.

Las víctimas fueron identificadas como Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benevides, Dailin Francisco Elvir Quintanilla y Emerson Josué Canales Fúnez.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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