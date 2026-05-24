Altos mandos: ¿quiénes integran la comisión interventora de la Dipampco tras masacre en Corinto?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la masacre en Corinto, Omoa, que dejó como resultado cinco agentes policiales muertos y tres civiles, el pasado jueves 21 de mayo, se nombró una comisión interventora de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) La comisión interventora deberá investigar qué ocurrió en el operativo donde murieron los cinco agentes de la Dipampco. Fuentes de Grupo Opsa informaron que las autoridades a cargo del caso han identificado indicios preliminares que apuntan a una posible alteración de la escena del crimen tras el ataque armado en el que murieron los cinco agentes.

Según confirmó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Rigoberto Rodríguez, fue el ministro de esta institución quien ordenó la intervención de la Dipampco, tras la suspensión del director Marlon Lagos; el subdirector Manuel de Jesús Cervellón; y el jefe de operaciones Elvin Giovanni Rodas. La comisión será encabezada por el subsecretario de Seguridad, Mésil Aguilera; el inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Farid Allan; el director de Inteligencia Policial, Hugo Leonel Velásquez Aguilera; y Juan Francisco Turcios Osorio, director de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC). Los miembros de la junta revisarán los procedimientos operativos, administrativos y logísticos de la institución. Según informó el portavoz, la comisión ya comenzó funciones y trabajará de manera coordinada mientras se determina la responsabilidad de los mandos suspendidos.