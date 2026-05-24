Joven muere tras impactar de frente contra tráiler en la CA-5, a la altura de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven identificado como José Manuel Cáceres iba a bordo de su motocicleta cuando impactó de frente contra un tráiler en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano.
Hasta el momento, lo que se maneja es que el conductor del vehículo pesado iba bajo los efectos del alcohol y conducía a exceso de velocidad.
Se conoció que el joven nació el 6 de octubre de 2004, es decir, tenía 21 años de edad.
A la escena llegó la familia de José Manuel, entre ellos su madre, quien desconsolada pedía que trasladaran a su hijo a un centro asistencial.
“Te amo hijo, levántate, Manuel”, gritaba la madre de la víctima, pero las autoridades confirmaron que ya no tenía signos vitales.
La motocicleta en la que se conducía el joven quedó completamente destruida y el vehículo de carga pesada quedó fuera de la carretera, en una zona boscosa.
Se conoció que al momento del accidente el joven iba junto a su novia, pero se desconoce el estado de salud de ella.
Al lugar llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena, y Medicina Forense, que trasladó el cuerpo a la morgue.