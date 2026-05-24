Joven muere tras impactar de frente contra tráiler en la CA-5, a la altura de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven identificado como José Manuel Cáceres iba a bordo de su motocicleta cuando impactó de frente contra un tráiler en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano.

Hasta el momento, lo que se maneja es que el conductor del vehículo pesado iba bajo los efectos del alcohol y conducía a exceso de velocidad.

Se conoció que el joven nació el 6 de octubre de 2004, es decir, tenía 21 años de edad.

A la escena llegó la familia de José Manuel, entre ellos su madre, quien desconsolada pedía que trasladaran a su hijo a un centro asistencial.