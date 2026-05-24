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Ultiman a disparos a joven en la sexta avenida de Comayagüela

Según sus familiares, él venía saliendo de trabajar, de descargar camiones de una tienda cercana a los mercados de Comayagüela

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 14:32
Ultiman a disparos a joven en la sexta avenida de Comayagüela

Los familiares de Emanuel Alejandro Flores Coello llegaron a la morgue para retirar sus restos mortales.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- De múltiples disparos con arma de fuego, fue ultimado un jovencito la madrugada de este domingo, en la zona comercial de Comayagüela.

El crimen se registró a eso de las 2:30 de la mañana, en la sexta avenida, 10 calle, en el barrio Concepción de Comayagüela.

La víctima mortal fue identificada como Emanuel Alejandro Flores Coello, de 23 años de edad, originario del Distrito Central (DC) y residente en el barrio Bella Vista; cerca de dónde fue ejecutado.

Según la versión de los familiares de Emanuel Alejandro, él salió de su casa, aproximadamente a las 10:00 de la noche del sábado, con rumbo hacia una reconocida tienda ubicada en la zona de los mercados de Comayagüela, donde realizaría la descarga de productos varios, tras ser transportados en camiones.

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Después de que finalizó esa faena, Flores Coello se alistó para salir del local, abordó su motocicleta y salió nuevamente con destino a su casa en Bella Vista. Tomó la sexta avenida, pero al llegar al semáforo de la 10 calle, varios sujetos, aparentemente a bordo de motocicletas, lo interceptaron y le disparon hasta matarlo.

Infausta noticia

El joven expiró rápidamente, producto de las severas lesiones causadas por los tiros. Sus parientes fueron avisados de lo ocurrido, a eso de las 3:00 de la mañana; al vivir cerca, se movilizaron pronto, y en pocos minutos llegaron a la sexta avenida, para constatar su muerte.

La motocicleta quedó cerca del cuerpo inerte de Emanuel Alejandro, por lo que las autoridades consideran que talvez el móvil de su muerte no haya sido por robarle, ya que también su dinero estaba en la billetera que portaba.

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Minutos después llegaron a la escena de muerte, una patrulla policial, con varios efectivos policiales, para iniciar con el proceso del levantamiento del cadáver, y luego trasladarlo a Medicina Forense, para practicarle la autopsia médico legal.

Este domingo, sus parientes retiraron el cuerpo de la morgue del Ministerio Público (MP); aseguraron que era de oficio motorista.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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