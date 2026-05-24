Ultiman a disparos a joven en la sexta avenida de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- De múltiples disparos con arma de fuego, fue ultimado un jovencito la madrugada de este domingo, en la zona comercial de Comayagüela.

El crimen se registró a eso de las 2:30 de la mañana, en la sexta avenida, 10 calle, en el barrio Concepción de Comayagüela.

La víctima mortal fue identificada como Emanuel Alejandro Flores Coello, de 23 años de edad, originario del Distrito Central (DC) y residente en el barrio Bella Vista; cerca de dónde fue ejecutado.

Según la versión de los familiares de Emanuel Alejandro, él salió de su casa, aproximadamente a las 10:00 de la noche del sábado, con rumbo hacia una reconocida tienda ubicada en la zona de los mercados de Comayagüela, donde realizaría la descarga de productos varios, tras ser transportados en camiones.