JOH no dijo que estaba listo para evitar que Libre volviera al poder

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) haber dicho que estaba listo para evitar que el partido Libertad y Refundación (Libre) volviera al poder.
La afirmación es falsa. Aunque Hernández sí se ha referido a Libre en diferentes intervenciones, no hay registro de que haya expresado literalmente la frase que usuarios le adjudican.
“LO ÚLTIMO JOH: "Estoy listo para evitar que Libre vuelva al poder”, se lee literalmente en una entrada de Facebook que ha sido compartida desde el 8 de julio.
El 29 de junio de 2026, Hernández anunció que volverá a Honduras, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera la orden de captura en atención a una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, para someterse de manera voluntaria al proceso judicial pendiente.
Como parte de la resolución, el juez natural decidió que la audiencia de declaración de imputado se realizará el 3 de agosto, por el caso denominado Pandora II, informó EL HERALDO.
La llegada de Juan Orlando Hernández al país está programada para el 26 de julio, según anunció el exmandatario en un video publicado el 5 de julio de 2026 en la red social X.
No hay registro
Diferentes pesquisas en la web y en redes sociales no encontraron registro que valide la frase literal que le ha sido atribuida al expresidente.
La revisión sí localizó, por ejemplo, un segmento de una entrevista de JOH, como es conocido por las iniciales de su nombre, al medio de comunicación CHTV, el 29 de mayo de 2026.
En el clip, Hernández llama “radicales” a sus ciertos integrantes de Libre. También dijo que, si ese instituto político llega al poder, su voz estará para aclarar con su información al pueblo hondureño.
Asimismo, se revisaron las redes sociales de Juan Orlando Hernández en Facebook, Instagram, X y TikTok, y no se encontraron publicaciones similares a la frase difundida en la versión viral. Esto confirma que la expresión atribuida al exmandatario, compartida por usuarios en redes sociales, fue sacada de contexto.
Por lo tanto, es falso que Juan Orlando Hernández haya dicho que está listo para evitar que Libre volviera al poder.