JOH no dijo que estaba listo para evitar que Libre volviera al poder

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) haber dicho que estaba listo para evitar que el partido Libertad y Refundación (Libre) volviera al poder. La afirmación es falsa. Aunque Hernández sí se ha referido a Libre en diferentes intervenciones, no hay registro de que haya expresado literalmente la frase que usuarios le adjudican. “LO ÚLTIMO JOH: "Estoy listo para evitar que Libre vuelva al poder”, se lee literalmente en una entrada de Facebook que ha sido compartida desde el 8 de julio.

El 29 de junio de 2026, Hernández anunció que volverá a Honduras, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendiera la orden de captura en atención a una solicitud presentada por la defensa del exmandatario, para someterse de manera voluntaria al proceso judicial pendiente. Como parte de la resolución, el juez natural decidió que la audiencia de declaración de imputado se realizará el 3 de agosto, por el caso denominado Pandora II, informó EL HERALDO. La llegada de Juan Orlando Hernández al país está programada para el 26 de julio, según anunció el exmandatario en un video publicado el 5 de julio de 2026 en la red social X.

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