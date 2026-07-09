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Mundial 2026: Mbappé enciende alarmas, polémica del VAR y récord tras Francia vs Marruecos

Las mejores postales de la eliminación de Marruecos a manos de Francia

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 15:33
Mundial 2026: Mbappé enciende alarmas, polémica del VAR y récord tras Francia vs Marruecos
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Mbappé salió lesionado y el VAR metido en gran polémica. Las postales que no se vieron en TV del triunfo de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026.

 Fotos: EFE y Cortesía.
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Francia volvió a imponerse 2-0 a Marruecos, tal como ocurrió en Catar hace cuatro años, aunque esta vez en los cuartos de final del Mundial.

 Ángel Colmenares / EFE
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Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles que sellaron el pase francés a las semifinales.

 GREG M. COOPER / EFE
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Los dirigidos por Didier Deschamps esperan ahora al ganador del duelo entre España y Bélgica.

 Ángel Colmenares / EFE
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Marruecos afrontó el partido con importantes bajas, entre ellas la de su goleador Ismael Saibari por lesión.

 GREG M. COOPER / EFE
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Mohamed Ouahbi apostó por Soufiane Rahimi como sustituto, pero el cambio no tuvo el impacto esperado.

 SARAH YENESEL / EFE
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Los Leones del Atlas plantearon un esquema defensivo, con un bloque bajo para contener los ataques franceses.

 GREG M. COOPER / EFE
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Francia dominó las acciones ofensivas desde el primer tiempo y generó varias ocasiones de peligro.

 WILL OLIVER / EFE
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Mbappé desperdició un penalti luego de que Yassine Bounou detuviera un remate sin demasiada potencia.

 WILL OLIVER / EFE
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El portero marroquí volvió a demostrar su calidad desde los once pasos, como ya lo había hecho ante Países Bajos.

 GREG M. COOPER / EFE
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Archivo VAR publicó en sus redes sociales que el penal sobre Mbappé no debió contra, ya que nunca existió contacto.

Foto: Cortesía redes.
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Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué también estuvieron cerca de abrir el marcador antes del descanso.

 WILL OLIVER / EFE
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La primera parte terminó sin goles, con Marruecos resistiendo los constantes intentos de Francia.

 Ángel Colmenares / EFE
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En el minuto 60, Mbappé rompió el empate con una brillante definición rodeado de varios defensores.

 GREG M. COOPER / EFE
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El delantero francés alcanzó ocho goles en el torneo e igualó a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Está a uno de alcanzarlo como máximo goleador den mundiales.

 Ángel Colmenares / EFE
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Una de las polémicas del partido fue esta. El jugador marroquí charló con la boca tapada con Ousmane Dembelé, lo que para muchos merecía expulsión por la nueva "Ley Vinícius-Prestianni".

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Apenas seis minutos después del gol de Mbappé, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.

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Marruecos reaccionó demasiado tarde y apenas inquietó a Mike Maignan en los minutos finales del encuentro.

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Antes del cierre del partido, Mbappé fue sustituido y permaneció en el banquillo con hielo en el tobillo derecho.

 GREG M. COOPER / EFE
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Mbappé salió tocado del partido y estuvo sentado en el banquillo con esta bolsa de hielo. Se espera que su lesión no sea de gravedad y pueda estar en semifinales.

Foto: Cortesía redes.
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El marcador no volvió a moverse y Francia aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial.

 Ángel Colmenares / EFE
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Marruecos puso fin a una destacada campaña, aunque nuevamente quedó eliminado por Francia en una Copa del Mundo.

 SARAH YENESEL / EFE
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La afición de Francia celebró con todo. Se llenaron de alegría tras clasificar a la siguiente fase de United 2026.

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Jürgen Klopp se fue a celebrar con Mbappé.

GREG M. COOPER / EFE
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