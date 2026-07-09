Mundial 2026: Mbappé enciende alarmas, polémica del VAR y récord tras Francia vs Marruecos

Mbappé salió lesionado y el VAR metido en gran polémica. Las postales que no se vieron en TV del triunfo de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026.
Francia volvió a imponerse 2-0 a Marruecos, tal como ocurrió en Catar hace cuatro años, aunque esta vez en los cuartos de final del Mundial.
Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé marcaron los goles que sellaron el pase francés a las semifinales.
Los dirigidos por Didier Deschamps esperan ahora al ganador del duelo entre España y Bélgica.
Marruecos afrontó el partido con importantes bajas, entre ellas la de su goleador Ismael Saibari por lesión.
Mohamed Ouahbi apostó por Soufiane Rahimi como sustituto, pero el cambio no tuvo el impacto esperado.
Los Leones del Atlas plantearon un esquema defensivo, con un bloque bajo para contener los ataques franceses.
Francia dominó las acciones ofensivas desde el primer tiempo y generó varias ocasiones de peligro.
Mbappé desperdició un penalti luego de que Yassine Bounou detuviera un remate sin demasiada potencia.
El portero marroquí volvió a demostrar su calidad desde los once pasos, como ya lo había hecho ante Países Bajos.
Archivo VAR publicó en sus redes sociales que el penal sobre Mbappé no debió contra, ya que nunca existió contacto.
Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué también estuvieron cerca de abrir el marcador antes del descanso.
La primera parte terminó sin goles, con Marruecos resistiendo los constantes intentos de Francia.
En el minuto 60, Mbappé rompió el empate con una brillante definición rodeado de varios defensores.
El delantero francés alcanzó ocho goles en el torneo e igualó a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro. Está a uno de alcanzarlo como máximo goleador den mundiales.
Una de las polémicas del partido fue esta. El jugador marroquí charló con la boca tapada con Ousmane Dembelé, lo que para muchos merecía expulsión por la nueva "Ley Vinícius-Prestianni".
Apenas seis minutos después del gol de Mbappé, Dembélé amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área.
Marruecos reaccionó demasiado tarde y apenas inquietó a Mike Maignan en los minutos finales del encuentro.
Antes del cierre del partido, Mbappé fue sustituido y permaneció en el banquillo con hielo en el tobillo derecho.
Mbappé salió tocado del partido y estuvo sentado en el banquillo con esta bolsa de hielo. Se espera que su lesión no sea de gravedad y pueda estar en semifinales.
El marcador no volvió a moverse y Francia aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del Mundial.
Marruecos puso fin a una destacada campaña, aunque nuevamente quedó eliminado por Francia en una Copa del Mundo.
La afición de Francia celebró con todo. Se llenaron de alegría tras clasificar a la siguiente fase de United 2026.
Jürgen Klopp se fue a celebrar con Mbappé.