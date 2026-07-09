¿Castigo o respaldo? La FIFA define el futuro del árbitro del Argentina-Egipto, tras ser señalado de amaño

El partido terminó hace dos días, pero el verdadero encuentro parece seguir jugándose fuera del campo. Ahora, el balón está en los despachos de la FIFA y el protagonista ya no es Messi, ni Egipto, ni Argentina: es el árbitro francés François Letexier.
El europeo quedó en medio de una tormenta de críticas tras su actuación en los octavos de final del Mundial 2026, un compromiso que dejó inconformes a los egipcios y abrió uno de los debates arbitrales más intensos del torneo.
Las protestas no tardaron en llegar. Desde El Cairo comenzaron a multiplicarse los reclamos por varias decisiones que, según la Federación Egipcia de Fútbol, terminaron influyendo directamente en el desarrollo del partido.
La molestia fue tal que los dirigentes egipcios solicitaron formalmente que Letexier y todo su equipo arbitral fueran apartados de los encuentros restantes de la Copa del Mundo.
La respuesta de la FIFA fue inmediata. Sin embargo, la FIFA no siguió el camino que esperaba Egipto. El máximo organismo del fútbol mundial decidió no retirar automáticamente al árbitro francés del campeonato y optó por aplicar el protocolo habitual utilizado en este tipo de situaciones.
¿En qué consiste? El desempeño arbitral será sometido a una revisión técnica exhaustiva mediante grabaciones del encuentro, informes oficiales y el análisis de las jugadas más controvertidas del compromiso. Será posteriormente el Comité de Árbitros de la FIFA el que determine si Letexier continúa dirigiendo partidos durante lo que resta del Mundial o si, por el contrario, queda fuera de futuras designaciones.
Aunque la presión mediática ha sido enorme, el reglamento internacional es claro: ninguna selección tiene la potestad de vetar árbitros durante una Copa del Mundo.
La decisión final pertenece exclusivamente a la Comisión Arbitral de la FIFA, encargada de evaluar el rendimiento técnico y disciplinario de cada juez durante el torneo.
Curiosamente, el futuro del árbitro francés podría depender incluso más del recorrido de la propia selección francesa que de las protestas egipcias, debido a las políticas de neutralidad que suele aplicar la FIFA en las fases decisivas del campeonato.
Paradójicamente, el hombre que llegó al Mundial con el prestigio de haber sido considerado uno de los mejores árbitros del planeta ahora enfrenta el partido más complicado del torneo: el que se juega lejos del césped y bajo la lupa de millones de aficionados alrededor del mundo.