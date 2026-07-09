¿Castigo o respaldo? La FIFA define el futuro del árbitro del Argentina-Egipto, tras ser señalado de amaño

¿En qué consiste? El desempeño arbitral será sometido a una revisión técnica exhaustiva mediante grabaciones del encuentro, informes oficiales y el análisis de las jugadas más controvertidas del compromiso. Será posteriormente el Comité de Árbitros de la FIFA el que determine si Letexier continúa dirigiendo partidos durante lo que resta del Mundial o si, por el contrario, queda fuera de futuras designaciones.