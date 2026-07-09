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¿Realmente la FIFA está ayudando a Messi y Argentina en el Mundial 2026?

Decisiones arbitrales y el recorrido de Argentina hasta Semifinales desataron un intenso debate en redes por un supuesto "favoritismo" de la FIFA con Messi

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 14:22
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Meses antes de iniciar el Mundial 2026, se comenzó a sembrar el rumor de una "inclinación de la FIFA" con Messi y el bicampeonato de la Selección Argentina, pero... ¿Qué tan ciertas son estas especulaciones?

 Fotos: EFE
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En la Fase de Grupos, Argentina se enfrentó a Jordania, Austria y Argelia en un sorteo realizado el 05 de diciembre del 2025 y al ser cabeza de serie, lo normal es cruzarse con selecciones de "menor calidad".

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En dicho sorteo, también se dieron a conocer los posibles cruces de cada selección hasta la Gran Final y Argentina se vería las caras en 16avos de Final con el segundo lugar del Grupo H que, en teoría, sería Uruguay.

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Uruguay se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo, dando paso a la clasificación de Cabo Verde por detrás de España en el Grupo H, cayendo derrotada contra Argentina en los tiempos extras por un marcador de 3-2.

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Ya en Octavos de Final, las quinielas apuntaban a Paraguay como posible rival de la albiceleste, pero el equipo de Gustavo Alfaro acabó tercero de grupo, dando pie al Argentina vs Egipto.

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Ahí, Argentina protagonizó una de las mayores remontadas en la historia de los mundiales, después de ir por debajo en el marcador hasta el minuto 78, cuando Messi, con gol y asistencia, cambió el partido.

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En los Cuartos de Final se esperaba un cruce que detendría al mundo del fútbol: "Argentina vs Portugal" o lo que se traduce a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo.

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Lastimosamente, Portugal acabó en el segundo lugar del Grupo K, provocando que los lusos acabaran en el lado contrario del cuadro.

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Colombia aparecía en escena como uno de los rivales más dificiles para Argentina hasta Semifinales, pero Suiza derrotó a los cafeteros en la tanda de penales, convirtiéndose en el rival de la albiceleste para los Cuartos de Final.

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Casualidad o no, pero la "suerte" le ha sonreído a Argentina en cada uno de sus cruces hasta los Cuartos de Final, evitando enfrentarse a selecciones que parecían muy fuertes en el papel, pero que no estuvieron a la altura de una Copa del Mundo.

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