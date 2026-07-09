¿Realmente la FIFA está ayudando a Messi y Argentina en el Mundial 2026?

Meses antes de iniciar el Mundial 2026, se comenzó a sembrar el rumor de una "inclinación de la FIFA" con Messi y el bicampeonato de la Selección Argentina, pero... ¿Qué tan ciertas son estas especulaciones?
En la Fase de Grupos, Argentina se enfrentó a Jordania, Austria y Argelia en un sorteo realizado el 05 de diciembre del 2025 y al ser cabeza de serie, lo normal es cruzarse con selecciones de "menor calidad".
En dicho sorteo, también se dieron a conocer los posibles cruces de cada selección hasta la Gran Final y Argentina se vería las caras en 16avos de Final con el segundo lugar del Grupo H que, en teoría, sería Uruguay.
Uruguay se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo, dando paso a la clasificación de Cabo Verde por detrás de España en el Grupo H, cayendo derrotada contra Argentina en los tiempos extras por un marcador de 3-2.
Ya en Octavos de Final, las quinielas apuntaban a Paraguay como posible rival de la albiceleste, pero el equipo de Gustavo Alfaro acabó tercero de grupo, dando pie al Argentina vs Egipto.
Ahí, Argentina protagonizó una de las mayores remontadas en la historia de los mundiales, después de ir por debajo en el marcador hasta el minuto 78, cuando Messi, con gol y asistencia, cambió el partido.
En los Cuartos de Final se esperaba un cruce que detendría al mundo del fútbol: "Argentina vs Portugal" o lo que se traduce a Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo.
Lastimosamente, Portugal acabó en el segundo lugar del Grupo K, provocando que los lusos acabaran en el lado contrario del cuadro.
Colombia aparecía en escena como uno de los rivales más dificiles para Argentina hasta Semifinales, pero Suiza derrotó a los cafeteros en la tanda de penales, convirtiéndose en el rival de la albiceleste para los Cuartos de Final.
Casualidad o no, pero la "suerte" le ha sonreído a Argentina en cada uno de sus cruces hasta los Cuartos de Final, evitando enfrentarse a selecciones que parecían muy fuertes en el papel, pero que no estuvieron a la altura de una Copa del Mundo.