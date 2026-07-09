¡De la locura al bostezo! Los partidos que más y menos han gustado del Mundial 2026

Los aficionados del fútbol hicieron uso de la página "Series Graph", utilizada en la valoración de series o películas, para calificar cada uno de los partidos del Mundial 2026 y estos son los cinco mejores y peores duelos hasta el momento.
El partido mejor valorado por los aficionados es el Argentina 3-2 Cabo Verde por los 16avos de Final con un 9.8/10 de calificación.
El segundo lugar es ocupado por el Inglaterra 3-2 México celebrado en el Estadio Azteca por los Octavos de Final, con una valoración de 9.5/10.
Tercer lugar para el Argentina 3-2 Egipto por los Octavos de Final del Mundial 2026, con un 9.5/10 de valoración.
Bélgica 3-2 Senegal por los 16avos de Final ocupa el cuarto lugar, con un 9.3/10 de calificación.
Finalizando el Top 5 de los partidos mejor valorados con el Inglaterra 4-2 Croacia por la primera jornada de la Fase de Grupos con un 9.2/10 de calificación.
El quinto peor partido para los aficionados fue el Qatar 1-1 Suiza en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026, con un 6.0/10 de calificación.
Seguido muy de cerca por el cuarto peor partido, siendo este el último cruce de los Octavos de Final entre Colombia y Suiza que acabó 0-0, con un 5.7/10 de calificación.
El tercer peor partido del Mundial 2026 para los aficionados fue el Ghana 1-0 Panamá por la primera jornada del Mundial 2026, con un 5.2/10 de valoración.
El segundo peor partido para la gente fue el Inglaterra 0-0 Ghana por la jornada dos de la Fase de Grupos, con un 5.2/10 de calificación.
Finalmente, el peor partido del Mundial 2026, con un 4.0/10 de valoración, es el Paraguay 0-0 Australia por la tercera y última jornada de la Fase de Grupos.
¿Qué partido faltó y cuál sobró de ambos tops a ocho cruces de dar por cerrado el Mundial 2026?