¡20 jugadores en riesgo! El funcionamiento de las tarjetas amarillas en el Mundial 2026

Con la mirada puesta en los Cuartos de Final del Mundial 2026, muchas selecciones se agarraron del "Caso Balogun" para limpiar el historial de tarjetas amarillas de aquellos jugadores que están en riesgo de perderse las Semifinales del torneo.
¿Qué dice el reglamento de la FIFA con respecto a las tarjetas amarillas? Si un jugador recibía una amonestación en 16avos y 8avos, automáticamente quedaba descartado para los Cuartos de Final.
Mismo caso para la siguiente ronda, ya que si algún futbolista recibe una tarjeta amarilla en 8avos y otra en Cuartos de Final, dira adiós a las Semifinales del Mundial 2026.
¿Cuándo se borran las tarjetas amarillas? El reglamento de la FIFA establece dos instancias en las que el contador vuelve a cero: una vez finalizada la Fase de Grupos y nuevamente tras los Cuartos de Final.
Gracias a este sistema, ningún jugador puede quedar suspendido para la Gran Final del Mundial 2026 por acumulación de tarjetas amarillas, a menos que vea la roja en Semifinales, una medida pensada para que el partido más importante del torneo cuente con la mayor cantidad de figuras sobre el terreno de juego.
¿Jugadores de Francia en riesgo de perderse las Semifinales? Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise, amonestados en el accidentado partido contra Paraguay en Octavos de Final.
¿Jugadores de Marruecos en riesgo de perderse las Semifinales? Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi, Redouane Halhal, Bilal El Khannouss e Issa Diop.
¿Jugadores de Inglaterra en riesgo de perderse las Semifinales? Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi, Nico O'Reilly y Jordan Henderson.
¿Jugadores de Suiza en riesgo de perderse las Semifinales? Granit Xhaka, Denis Zakaria y Miro Muheim.
Finalizando con el noruego Antonio Nusa, el español Ferran Torres, el belga Brandon Mechele y el argentino Gonzalo Montiel, que deberán andar con mucho cuidado para no perderse las Semifinales del Mundial 2026 en caso de clasificar.