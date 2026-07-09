Fichajes: Real Madrid con varias altas, Barcelona pierde delantero y confirman futuro de Neymar

Terremoto en Real Madrid y Barcelona se mete en apuros. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
El Schalke 04 ha puesto su mirada en Robin Gosens. El futbolista alemán de 32 años aún tiene contrato con la Fiorentina hasta 2028, pero el conjunto italiano estaría dispuesto a negociar su salida. El club de Gelsenkirchen analiza una operación cercana al millón de euros, una cifra que considera accesible.
Anan Khalaili cambiará de equipo para convertirse en nuevo jugador del Inter de Milán. El lateral derecho deja al Union Saint-Gilloise en un traspaso valorado en 25 millones de euros más bonificaciones, según informó Fabrizio Romano.
El Manchester United no contempla volver a prestar a Marcus Rashford. Después de una destacada campaña con el Barcelona, donde anotó 14 goles y colaboró en la conquista de LaLiga y el pase a cuartos de final de la Champions, los ingleses buscan venderlo de forma definitiva.
El Schalke 04 también trabaja para incorporar a Jesper Lindstrøm. El extremo, actualmente en el Wolfsburgo, ve con buenos ojos la posibilidad de unirse al histórico club alemán. Gianluca Di Marzio asegura que ambas instituciones ya mantienen conversaciones.
Federico Valverde continuará en su equipo. José Mourinho dejó claro que cuenta con el uruguayo para la próxima temporada, descartando cualquier posibilidad de traspaso.
La Federación Egipcia de Fútbol decidió mantener a Hossam Hassan como seleccionador nacional, pese a la eliminación sufrida ante Argentina en el Mundial.
Aurélien Tchouaméni está cerca de firmar una renovación con un salario cercano a los nueve millones de euros netos por temporada. Tanto el futbolista como el club tenían como prioridad extender su vínculo.
El Paris Saint-Germain sigue buscando una salida para Randal Kolo Muani. Aunque la Juventus parecía ser el destino más probable tras sus préstamos al club italiano y al Tottenham, las negociaciones se han estancado. Ante esta situación, el PSG ya estudia otras propuestas procedentes de Alemania.
Raúl Asencio no facilitará su salida del Real Madrid. El defensor pretende mantener el mismo salario que percibe actualmente, una condición que complica cualquier operación. Aun así, el club blanco valora una cesión con opción de compra debido a la falta de ofertas de traspaso. La información fue revelada por Miguel Serrano.
El Chelsea inició oficialmente la pretemporada de una nueva etapa con Xabi Alonso al frente del banquillo.
Emiliano "Dibu" Martínez estaría dispuesto a abandonar el Aston Villa durante este mercado. La Juventus ya presentó una primera propuesta al club inglés, que aún no ha dado respuesta. El futuro del guardameta argentino podría estar lejos del equipo dirigido por Unai Emery.
El futuro de Franco Mastantuono continúa sin definirse. El Real Madrid no descarta enviarlo cedido para que gane experiencia. Según Tuttosport, la Juventus ya no lo considera una prioridad, ya que concentra sus esfuerzos en otras operaciones, comenzando por la de Kolo Muani.
La Federación Mexicana de Fútbol confirmó este miércoles a Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección nacional de cara al Mundial de 2030.
Ivan Provedel fue presentado oficialmente como nuevo portero del Inter de Milán. El arquero llega desde la Lazio mediante un traspaso valorado en tres millones de euros.
Rúben Amorim expresó su deseo de seguir contando con Luka Modrić. "Quiero que Modrić se quede. Ya hablé con él y, si es necesario, iré personalmente a convencerlo. Lo quiero con nosotros esta temporada", afirmó el entrenador.
El medio brasileño UOL Esporte asegura que Neymar analiza seriamente retirarse del fútbol profesional tras la eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial 2026 y su despedida de la selección, pese a tener contrato vigente con el Santos.
Orlando City presentó oficialmente a Antoine Griezmann como su nuevo refuerzo. Durante el acto de presentación, el delantero francés afirmó que está preparado para descubrir Estados Unidos y asumir este nuevo desafío en la MLS.
Gerard Romero y Fabrizio Romano informaron que el Barcelona ya envió una oferta formal al Borussia Dortmund por Karim Adeyemi. Las negociaciones siguen abiertas y el atacante estaría interesado en vestir la camiseta azulgrana.
Fran García fue oficializado como nuevo futbolista del Real Betis después de finalizar su etapa con el Real Madrid.
Clément Lenglet jugará la próxima temporada en el Benfica. El defensor francés llega inicialmente a préstamo desde el Atlético de Madrid y, posteriormente, firmará un contrato definitivo con el conjunto portugués hasta junio de 2029, según anunciaron ambas entidades.