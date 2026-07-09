Egipto recibirá grave castigo de la FIFA tras partido ante Argentina: Se revela qué pasó

Se revela el grave castigo que recibirá la selección de Egipto tras partido ante Argentina en el Mundial 2026. Arde la polémica en United.
El camino de la selección de Egipto en la Copa del Mundo llegó a su fin de manera dramática. El conjunto africano tenía el encuentro bajo control con una ventaja de 2-0 sobre Argentina, pero no logró sostener el resultado y terminó cayendo 3-2 tras una remontada que quedará entre las más recordadas del torneo.
Más allá de la derrota, el compromiso quedó envuelto en una fuerte controversia por el desempeño del árbitro francés François Letexier, cuyas decisiones generaron un profundo malestar dentro del plantel egipcio, conocido como "Los Faraones".
El seleccionador Hossam Hassan, junto con sus jugadores y miembros del cuerpo técnico, expresó su inconformidad al considerar que varias determinaciones arbitrales influyeron en momentos decisivos del partido. Esa frustración terminó teniendo consecuencias tanto deportivas como disciplinarias.
La tensión alcanzó su punto máximo durante el tiempo agregado. A partir del minuto 90, el nerviosismo y las protestas de los futbolistas egipcios derivaron en varias sanciones disciplinarias en los minutos finales.
En un lapso de doce minutos, cuatro jugadores de Egipto fueron amonestados con tarjeta amarilla. El guardameta Oufa Shobeir la recibió al 93, Hamdi Fathi fue castigado al 94, Marwan Ateya vio la cartulina al 98 y Haissem Hassan cerró la lista en el minuto 102.
Esa serie de amonestaciones activó las disposiciones establecidas en el reglamento disciplinario de la FIFA. El artículo 14 señala que cuando un equipo acumula cinco o más sanciones en un mismo encuentro puede ser castigado por incurrir en "conducta inapropiada".
Al contabilizar las cuatro tarjetas amarillas mostradas a los futbolistas y la expulsión de un integrante del cuerpo técnico, la delegación egipcia sobrepasó el límite fijado por la normativa.
Como consecuencia, la federación egipcia deberá afrontar una sanción económica impuesta por la FIFA.
El castigo asciende a 40,000 dólares, monto derivado de las infracciones disciplinarias registradas durante el cierre del compromiso, lo que agrava aún más el amargo desenlace para el combinado africano.
El momento más tenso de la noche se produjo después de que Enzo Fernández marcara el gol que le dio el triunfo a Argentina.
Tras la anotación, Lionel Messi se acercó hacia la zona del banquillo egipcio con la intención de calmar los ánimos, pero la situación tomó un rumbo inesperado.
Uno de los asistentes de Hossam Hassan reaccionó de forma agresiva e intentó ir hacia el capitán argentino, provocando un altercado entre integrantes de ambas delegaciones.
La intervención de miembros del propio equipo egipcio evitó que el incidente pasara a mayores. François Letexier, que observó lo sucedido, expulsó de inmediato al asistente con tarjeta roja directa.
De acuerdo con las normas disciplinarias de la FIFA, el integrante del cuerpo técnico tuvo que abandonar el terreno de juego, el túnel de acceso y los vestuarios, además de quedar sin comunicación con el equipo durante el resto del partido.
La expulsión también conlleva una suspensión automática de al menos un encuentro oficial, por lo que el asistente no podrá integrar el banquillo en el siguiente compromiso de la selección egipcia.
No obstante, el caso aún podría agravarse. El Comité Disciplinario de la FIFA analizará el informe arbitral y, si determina que existieron insultos o un intento de agresión, el miembro del cuerpo técnico se expone a una sanción más severa, con más partidos de suspensión y posibles multas adicionales.