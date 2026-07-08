Polémica e irreverente: así es Celeste Amarilla, senadora que lanzó ofensas racistas a Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla enfrenta una nueva polémica tras sus declaraciones racistas contra el futbolista Kylian Mbappé, que luego de un primr cruce de X continuó echándole leña al fuego al referirse de muchas maneras al futbolista y a la vez exigirle que sea él quien se disculpe. ¿Quién es Celeste Amarilla?
Celeste Amarilla, legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), acumula una trayectoria marcada por declaraciones controversiales por lo que su polémica con Mbappé no es única.
A sus 61 años, Amarilla es una de las figuras más conocidas de la oposición paraguaya por su estilo frontal y confrontativo.
El Senado de Paraguay rechazó por mayoría los comentarios de Celeste Amarilla y reiteró su condena a toda forma de racismo y discriminación, pero esto no intimidó a la senadora.
La legisladora aseguró que pertenece a una generación en la que los insultos por raza o género eran comunes y afirmó que busca cambiar esa forma de expresarse.
Celeste Amarilla reconoció públicamente que está en un proceso de "deconstrucción" para erradicar expresiones discriminatorias de su lenguaje.
Las declaraciones contra Kylian Mbappé reavivaron el debate sobre el discurso de los funcionarios públicos en Paraguay.
La senadora liberal ha protagonizado múltiples controversias debido a su lenguaje directo y sin filtros.
Celeste Amarilla se define en su perfil de X con una descripción provocadora que refleja el estilo que la ha caracterizado durante su carrera política. Se autodefine como " Sangre vasca, colla y judía sefardí. Hija de tigres, una pitbull, un Maserati. LA PUTA AMA". Basta con leer su descripción en su cuenta de X.
La parlamentaria ocupa un escaño en el Senado paraguayo representando al opositor Partido Liberal Radical Auténtico.
Los dichos de Celeste Amarilla fueron desautorizados por el Senado, que aclaró que no representan la postura institucional de la Cámara.
Con una carrera política de varios años, Amarilla ha sido protagonista de frecuentes enfrentamientos con adversarios y aliados, en esta ocasión no ha parado de sumar comentarios en medio de la tormente mediática que ha generado Mbappé.
El estilo irreverente de la senadora la ha convertido en una figura mediática dentro de la política paraguaya, tanto que en la actual polémica asegura que está pensando querellar a Mbappé y solicitar su extradición a Paraguay para ser juzgado.
Las críticas contra Amarilla crecieron luego de que sus comentarios sobre Mbappé fueran considerados discriminatorios en redes sociales y ámbitos políticos, sus dichos fueron censurados por el Gobierno y Senado paraguayo, presidente de Francia, la FIFA, la ONU y la Federación Francesa de Fútbol.
En el pleno de este miércoles, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque, entre otros insultos.