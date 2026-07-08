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Polémica e irreverente: así es Celeste Amarilla, senadora que lanzó ofensas racistas a Mbappé

La legisladora, de 61 años, es conocida por su estilo frontal y deslenguado, una trayectoria marcada por controversias y fuertes enfrentamientos políticos.

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 15:15
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La senadora paraguaya Celeste Amarilla enfrenta una nueva polémica tras sus declaraciones racistas contra el futbolista Kylian Mbappé, que luego de un primr cruce de X continuó echándole leña al fuego al referirse de muchas maneras al futbolista y a la vez exigirle que sea él quien se disculpe. ¿Quién es Celeste Amarilla?

 Fotos: EFE/ X de Celeste Senadora.
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Celeste Amarilla, legisladora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), acumula una trayectoria marcada por declaraciones controversiales por lo que su polémica con Mbappé no es única.
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A sus 61 años, Amarilla es una de las figuras más conocidas de la oposición paraguaya por su estilo frontal y confrontativo.

 Foto cortesía: X de Celeste Senadora.
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El Senado de Paraguay rechazó por mayoría los comentarios de Celeste Amarilla y reiteró su condena a toda forma de racismo y discriminación, pero esto no intimidó a la senadora.

 Foto cortesía: X de Celeste Senadora.
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La legisladora aseguró que pertenece a una generación en la que los insultos por raza o género eran comunes y afirmó que busca cambiar esa forma de expresarse.

 Foto cortesía: X de Celeste Senadora.
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Celeste Amarilla reconoció públicamente que está en un proceso de "deconstrucción" para erradicar expresiones discriminatorias de su lenguaje.

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Las declaraciones contra Kylian Mbappé reavivaron el debate sobre el discurso de los funcionarios públicos en Paraguay.
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La senadora liberal ha protagonizado múltiples controversias debido a su lenguaje directo y sin filtros.

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Celeste Amarilla se define en su perfil de X con una descripción provocadora que refleja el estilo que la ha caracterizado durante su carrera política. Se autodefine como " Sangre vasca, colla y judía sefardí. Hija de tigres, una pitbull, un Maserati. LA PUTA AMA". Basta con leer su descripción en su cuenta de X.

 Foto cortesía: X de Celeste Senadora.
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La parlamentaria ocupa un escaño en el Senado paraguayo representando al opositor Partido Liberal Radical Auténtico.

 Juan Pablo Pino / EFE
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Los dichos de Celeste Amarilla fueron desautorizados por el Senado, que aclaró que no representan la postura institucional de la Cámara.

 Juan Pablo Pino / EFE
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Con una carrera política de varios años, Amarilla ha sido protagonista de frecuentes enfrentamientos con adversarios y aliados, en esta ocasión no ha parado de sumar comentarios en medio de la tormente mediática que ha generado Mbappé.

 Yeny Waleska Sarmiento Ramos
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El estilo irreverente de la senadora la ha convertido en una figura mediática dentro de la política paraguaya, tanto que en la actual polémica asegura que está pensando querellar a Mbappé y solicitar su extradición a Paraguay para ser juzgado.

 Foto cortesía: X de Celeste Senadora.
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Las críticas contra Amarilla crecieron luego de que sus comentarios sobre Mbappé fueran considerados discriminatorios en redes sociales y ámbitos políticos, sus dichos fueron censurados por el Gobierno y Senado paraguayo, presidente de Francia, la FIFA, la ONU y la Federación Francesa de Fútbol.
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En el pleno de este miércoles, la legisladora volvió a elevar el tono y aseveró que el futbolista es un "hijo de puta", al recordar que negó el saludo al guardameta Orlando Gill al finalizar el choque, entre otros insultos.
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