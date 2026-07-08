Vale 13 veces más que Messi: ¿Cuánto cuesta fichar a Haaland, el jugador más caro del planeta?

¿Cuánto cuesta fichar hoy a Erling Haaland? La respuesta probablemente dejaría sin aliento incluso a los clubes más poderosos del planeta.
Mientras buena parte del mundo sigue maravillándose con sus goles en el Mundial 2026, el valor del delantero noruego continúa disparándose hasta cifras que hace apenas unos años parecían imposibles dentro del fútbol moderno.
Según la última actualización de Transfermarkt, el atacante del Manchester City tiene un valor de mercado estimado en 200 millones de euros, colocándose entre los futbolistas más cotizados del planeta y compartiendo la cima del mercado internacional.
Pero el dato se vuelve todavía más impactante cuando aparece el nombre de Lionel Messi en la comparación.
Actualmente, el capitán argentino y figura del Inter Miami está valorado en 15 millones de euros, una cifra muy lejana a la del goleador noruego debido principalmente a la diferencia de edad entre ambos futbolistas y al momento de sus carreras deportivas.
La matemática es contundente: el precio de mercado de Haaland es aproximadamente 13,3 veces superior al de Messi. Dicho de otra manera, con el valor del noruego podrían "comprarse" más de trece Messis según las actuales estimaciones del mercado futbolístico.
¿Y cuánto costaría realmente sacarlo del City? Aquí es donde la cifra comienza a cambiar de dimensión.
Diversos análisis del mercado europeo consideran que cualquier negociación real tendría que superar ampliamente los 222 millones de euros que pagó el PSG por Neymar en 2017, el fichaje más caro de la historia del fútbol. Algunas estimaciones incluso sitúan una eventual operación entre los 260 y 300 millones de euros.
Además del rendimiento deportivo, existe otro detalle que dispara su precio: el tiempo. Haaland tiene apenas 25 años, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y recientemente renovó con el Manchester City hasta el año 2034, un contrato que prácticamente blinda cualquier intento de salida a corto plazo.
Para empeorar las noticias de sus pretendientes, el acuerdo no incluiría cláusulas de rescisión, por lo que cualquier club interesado tendría que sentarse a negociar directamente con el campeón inglés y aceptar las condiciones económicas que imponga la institución.
Por ahora, la pregunta no parece ser quién quiere fichar a Erling Haaland. La verdadera incógnita es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, mucho más complicada: ¿qué equipo puede permitirse pagar una cifra semejante?