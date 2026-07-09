Dictan detención judicial en Támara para acusados por el crimen de conductor de bus de Mateo en Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa dictó este jueves -09 de julio- detención judicial contra Brayan Enrique Oliva y César Daniel Méndez, señalados por su presunta participación en el asesinato del conductor Juan Carlos Flores, ocurrido en Comayagüela. La resolución judicial establece que ambos imputados permanecerán bajo custodia mientras avanza el proceso penal en su contra. El juzgado programó la audiencia inicial para el próximo 13 de julio a las 9:00 de la mañana, instancia en la que se determinará si existen elementos suficientes para continuar con el proceso.

La portavoz del Poder Judicial, Nohemí Fortín, explicó que durante la audiencia de declaración de imputados los acusados, “si bien es cierto, ellos tenían la oportunidad de rendir declaración, ellos no hicieron uso de ese derecho”. Tras la resolución del juez, las autoridades informaron que Brayan Enrique Oliva, de 34 años, conocido con el alias de "Negro Tecate" y César Daniel Méndez, de 22 años, conocido con el alias de "Mil Años", serán trasladados a la Penitenciaría Nacional de Támara, donde permanecerán recluidos mientras continúa el proceso judicial. A Brayan Enrique Oliva se le acusa presuntamente de tenencia ilegal de arma de fuego de tipo comercial y asesinato, mientras que a César Daniel Méndez por el delito de asesinato.

Captura por el crimen