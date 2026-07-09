Cronología: salió a trabajar, recibió tres disparos, pidió ayuda y murió: el crimen de un conductor de bus en Comayagüela

Su padre cuestionó posteriormente la reacción de quienes se encontraban cerca del lugar e incluso denunció lo que calificó como una falta de solidaridad hacia su hijo en uno de los momentos más críticos de su vida. "Él pidió ayuda y jamás lo auxiliaron. Hubo insensibilidad humana. No fueron dignos de levantarlo y llevarlo a un hospital", lamentó durante el velatorio.