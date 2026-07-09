Revelan hipótesis del asesinato del conductor de bus de la ruta Mateo-Las Tapias; descartan extorsión

El crimen ocurrió cuando el conductor y su cobrador o ayudante transitaban por la mencionada avenida y fueron atacados a balazos por individuos a bordo de una mototaxi. Las balas les causaron varias heridas, pero cuando los atacantes huyeron las víctimas seguían con vida. Videos captados de forma aficionada muestran al conductor del bus tirado sobre el asfalto y pidiendo ayuda. El joven fue trasladado a un centro asistencial pero no soportó las heridas y falleció; el cobrador se recupera de las lesiones en un estado reservado.