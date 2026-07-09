Madre acusada de "ofrecer a sus hijas" a cambio de una cuota mensual queda en libertad en Olancho

En libertad quedó una mujer que fue denunciada por presuntamente vender a sus hijas de entre 10 y 13 años a hombres mayores a cambio de dinero en Catacamas, Olancho. El caso encendió las alarmas y la polémica en redes. ¿Qué se sabe de las menores y de los implicados? A continuación los detalles.
El caso salió a luz cuando se conoció que una menor de 11 años, presuntamente a través de engaños, había sido raptada y entregada a un hombre de 33 años, quien admitió mientras era requerido, que sí estaba explotando sexualmente a la niña.
La información fue confirmada la noche del reciente miércoles 8 de julio por el funcionario de la Policía Nacional, Moisés Amador. El agente explicó que miembros de la Unidad Metropolitana #15 lograron ubicar a la menor de 11 años que estaba en poder del detenido.
El vocero policial informó que la niña de 11 años fue remitida ante Medicina Forense, donde los especialistas confirmaron que sí había sido abusada sexualmente, pero no solo ella, también sus hermanitas.
Producto de la investigación, la Policía detuvo al individuo de 33 años, residente en la colonia Valdez Ramos, señalado de mantener en su poder a la menor de 11 años. También detuvieron a una mujer identificada como madre de las tres niñas.
De acuerdo con las pesquisas, la mujer ofrecía servicios sexuales de sus hijas por cuotas mensuales de entre 2,000 y 4,000 lempiras a diferentes personas, entre ellas el capturado que confirmó su culpabilidad y la de la acusada. "Hace seis meses me la llevé y entonces hace seis meses vivía con ella", y admitió haberle pagado una cuota de 4,000 lempiras cada mes.
El hombre acusado fue remitido a los juzgados por el delito de violación especial, mientras que el proceso de la madre parece haber tomado un rumbo diferente, causando indignación entre la población.
Pese a que la Policía ejecutó su captura, los entes de justicia del Estado decidieron que no continuara detenida.
Este jueves se confirmó que la mujer quedó en libertad por disposición de los órganos de justicia, y que seguirá el proceso judicial fuera de prisión, conservando incluso la custodia de las menores.
El portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, Wilfredo Maldonado, confirmó la decisión y explicó que la institución policial no tiene responsabilidad sobre ella: "Son las instrucciones que se manejan de la Fiscalía. En este caso es lo que se está desenvolviendo".