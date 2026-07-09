"Mi hijo pidió ayuda y no lo auxiliaron": Padre de conductor asesinado en Comayagüela

"Se ha logrado detener a dos miembros de las MS-13. Uno de 34 años de edad, este tiene rango dentro de la estructura como gatillero y es conocido con el alias de ‘ Negro Tecate’. El segundo sospechoso de 22 años, tiene rango en la estructura criminal como el ranflero y es residente de la colonia El Divino Paraíso, es conocido con el alias de ‘ Mil años’", manifestó un vocero de la Policía Nacional.