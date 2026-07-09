"Mi hijo pidió ayuda y no lo auxiliaron": Padre de conductor asesinado en Comayagüela

Con el rostro marcado por el dolor, Juan Manuel Gálvez vela los restos mortales de su hijo Juan Carlos, conductor de un bus rapidito de la ruta Mateo-Las Tapias-Mercado que fue asesinado a disparos mientras conducía por la tercera avenida de Comayagüela. El consternado padre lamentó que nadie haya ayudado al conductor de 24 años, quien clamaba por ayuda tras el atentado. A continuación los detalles.
"Me duele porque soy el padre, me costó formarlo y perderlo así no es justo", expresó Juan Gálvez ante los medios este jueves 9 de julio. Asimismo, recordó que su hijo Juan Carlos salía cada mañana a trabajar porque le gustaba su oficio de trasnportista.
"Mi hijo pidió ayuda y no lo auxiliaron, y con las autoridades ahí no fueron dignos de llevarlo al hospital", cuestionó con la voz entrecortada el padre de la víctima.
Don Juan recordó que un día antes del crimen le había dicho a su hijo que Dios lo bendijera, sin imaginar que esas serían las últimas palabras que le diría.
El ataque armado se registró el reciente miércoles 8 de julio, cuando el bus circulaba por Comayagüela, capital de Honduras. Sicarios a bordo de una mototaxi dispararon sin piedad.
Juan Carlos, de 24 años, recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte minutos después del atentado, mientras que el ayudante logró sobrevivir.
Las imágenes de una de la víctimas tendidas en el pavimento pidiendo ayuda generó una ola de consternación e indignación al mismo tiempo, ya que ni transeúntes ni la policía atendió al llamado lleno de desesperación.
Posteriormente, las víctimas fueron movilizadas hacia un centro asistencial, desafortunadamente, el conductor no soportó las heridas de bala y murió.
Gracias a cámaras de seguridad, la Policía Nacional logró identificar y ubicar la mototaxi utilizada por los agresores en la colonia 3 de Mayo, cerca de la zona donde ocurrió el crimen.
Como resultado de la investigación, las autoridades capturaron a Brayan Enrique Oliva Moradel, de 34 años, señalado como sospechoso, a quien se le decomisó un arma de fuego tipo revólver que ahora es analizada para determinar si fue la utilizada en el ataque. Posteriormente, se informó que lograron la captura de un segundo implicado en el crimen.
"Se ha logrado detener a dos miembros de las MS-13. Uno de 34 años de edad, este tiene rango dentro de la estructura como gatillero y es conocido con el alias de ‘ Negro Tecate’. El segundo sospechoso de 22 años, tiene rango en la estructura criminal como el ranflero y es residente de la colonia El Divino Paraíso, es conocido con el alias de ‘ Mil años’", manifestó un vocero de la Policía Nacional.
Según las autoridades, el móvil inicial era la extorsión, sin embargo, este jueves lo descartaron señalando que el origen del crimen sería "una riña entre estructuras criminales". De momento, las investigaciones continúan.