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En sus últimos momentos se inclinó y pidió ayuda: Juan Flores, conductor de bus asesinado

Juan Carlos Flores cayó de rodillas, pidió auxilio y luego se desplomó sobre el pavimento. Con mucho esfuerzo alcanzó a decir: "Ayuda", pero horas después falleció en el Hospital Escuela

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 17:48
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Un video muestra los últimos momentos con vida de Juan Carlos Flores, conductor de un bus "rapidito" asesinado este miércoles en Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
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Tras recibir varios disparos, el joven fue trasladado al Hospital Escuela, donde murió. Sin embargo, antes de ser llevado al centro asistencial permaneció varios minutos tendido en la calle, pidiendo ayuda.

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Luego del ataque, la víctima cayó al suelo y permaneció con la cabeza sobre el pavimento mientras, como podía, pedía auxilio. El video muestra cómo varias personas grababan la escena, mientras algunos vendedores ambulantes intentaban asistirlo.

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La víctima recibió al menos tres impactos de bala. Pese a la gravedad de sus heridas y a la angustiante situación, permaneció varios minutos sin recibir asistencia de los conductores y peatones que transitaban por el lugar.

 Estalin Irías/ EL HERALDO
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Juan Carlos Flores conducía una unidad de la ruta Mateo-Tapias-Mercado cuando fue atacado en la tercera avenida de Comayagüela. Se conoció que trabajaba desde hacía más de tres años en esa ruta.

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El conductor iba acompañado por el cobrador de la unidad. Aunque preliminarmente se informó que este también había resultado herido, posteriormente surgió la versión de que salió ileso.

 Daniela Zepeda
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Según relataron testigos, ambos intentaron escapar del ataque, pero el conductor recibió al menos tres disparos.

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Las autoridades, mediante el análisis de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, lograron identificar a un sospechoso, Brayan Enrique Oliva Moradel, quien fue capturado horas después en la colonia 3 de Mayo.

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En el Hospital Escuela, la víctima fue atendida de emergencia, pero solo permaneció con vida unos minutos antes de fallecer a causa de la gravedad de las heridas.

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Fueron agentes de la Policía Nacional quienes auxiliaron al conductor y lo trasladaron al centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, ya no fue posible salvarle la vida.

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