Huyó a la colonia 3 de Mayo: Brayan Oliva, sospechoso de matar a conductor de bus de Mateo

A tan solo horas del crimen de Juan Carlos Flores, las autoridades lograron capturar a un hombre al que se le supone responsable del asesinato.
El sospechoso fue identificado como Brayan Enrique Oliva Moradel, originario del Distrito Central y, según las autoridades, residente de la colonia 3 de Mayo, donde finalmente fue detenido. ¿Cómo dieron con él?
El comisionado Wilber Mayes aseguró que, tras el crimen, miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos y, mediante el análisis de las cámaras de vigilancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, lograron ubicar al sospechoso.
Juan Carlos Flores conducía un bus "rapidito" de la ruta Mateo-Tapias-Mercado cuando fue atacado. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Escuela, donde posteriormente falleció.
La víctima descendió de la unidad y, con graves heridas, quedó tendida sobre el pavimento. Durante algunos segundos permaneció consciente y pidió ayuda, según se observa en videos difundidos del hecho.
La versión de los testigos, que señalaba que el sospechoso huyó en una mototaxi, también fue corroborada mediante las cámaras de seguridad.
"A través de las cámaras de vigilancia le dimos seguimiento a la mototaxi y logramos ubicarla en la colonia 3 de Mayo y, posteriormente, dar con el paradero de este individuo, quien se presume iba a bordo de la mototaxi", reveló Mayes.
Al sospechoso también se le decomisó un arma de fuego tipo revólver, la cual se presume habría sido utilizada para asesinar a Juan Carlos Flores.
Las autoridades informaron que, mediante pruebas de dactiloscopia y otros análisis forenses, se determinará si esa arma fue la utilizada en el crimen.
El asesinato de Juan Carlos Flores ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles en la tercera avenida de Comayagüela, en la capital de Honduras. En el ataque también resultó gravemente herido el ayudante de la unidad de transporte.