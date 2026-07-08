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Desde una mototaxi, así se perpetró el crimen contra conductor de bus de Mateo en la capital

A bordo de una mototaxi se conducían los criminales que segaron la vida este miércoles de Juan Carlos Flores, conductor de un bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 16:34
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Un nuevo ataque violento enluta al rubro del transporte en la capital de Honduras, donde un conductor murió y su ayudante se salvó por muy poco, en un crimen perpetrado por sicarios a bordo de una mototaxi, que tras disparar huyeron de la escena en medio del tráfico.

Fotos: Marvin Salgado/EL HERALDO.
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El atentado cobró la vida del conductor del bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, cuando circulaba a la altura de la novena calle, tercera avenida de Comayagüela, a pocos metros de llegar a la terminal, mientras su ayudante quedó gravemente herido.

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Las imágenes del ayudante del bus pidiendo auxilio, mal herido, en medio del tráfico, causó conmoción ante la ola de crímenes.
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La víctima herida permaneció varios minutos solo en medio del pavimento hasta que algunas personas se acercaron a auxiliarlo y realizar su traslado hacia un centro asistencial.
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Lamentablemente, el conductor de la unidad de transporte público no sobrevivió pues recibió al menos tres impactos de bala en su cuerpo que le segaron la vida de manera inmediata.

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Tras el atentado, la unidad terminó subiendo a la acera e impactando contra la pared de un comercio, mientras su conductor yacía en el interior ya sin vida.
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El conductor del bus que murió fue identificado como Juan Carlos Flores, mientras que el ayudante hasta el momento no ha sido identificado.
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De momento se desconoce la gravedad de las heridas que recibió el ayudante del bus y cuál sería su condición actual de salud.
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Fue mediante cámaras de seguridad que la Policía Nacional comenzó con la investigación de los hechos, logrando descubrir que los hechores del crimen se conducían a bordo de una mototaxi.

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Contrario a otros crímenes cometidos contra transportistas, generalmente por sujetos a bordo de motocicletas, los videos de las cámaras de la zona permitieron determinar que fue desde una mototaxi que les dispararon.

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Las autoridades detallaron que haciendo seguimiento de los videos se logró ubicar a la mototaxi del sospechoso en la colonia 3 de mayo, cercana a la zona de Comayagüela -donde ocurrió el crimen-, quien ya fue captudo e identificado como Brayan Enrique Oliva Moradel, de 34 años.
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Al sospechoso, que ya fue trasladado a la Unidad Metropolitana #2 del barrio La Granja, se le encontró en posesión de una arma de fuego, tipo revólver, que es investigada para conocer si habría sido usada para cometer el crimen.
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