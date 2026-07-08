Desde una mototaxi, así se perpetró el crimen contra conductor de bus de Mateo en la capital

Un nuevo ataque violento enluta al rubro del transporte en la capital de Honduras, donde un conductor murió y su ayudante se salvó por muy poco, en un crimen perpetrado por sicarios a bordo de una mototaxi, que tras disparar huyeron de la escena en medio del tráfico.
El atentado cobró la vida del conductor del bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, cuando circulaba a la altura de la novena calle, tercera avenida de Comayagüela, a pocos metros de llegar a la terminal, mientras su ayudante quedó gravemente herido.
Las imágenes del ayudante del bus pidiendo auxilio, mal herido, en medio del tráfico, causó conmoción ante la ola de crímenes.
La víctima herida permaneció varios minutos solo en medio del pavimento hasta que algunas personas se acercaron a auxiliarlo y realizar su traslado hacia un centro asistencial.
Lamentablemente, el conductor de la unidad de transporte público no sobrevivió pues recibió al menos tres impactos de bala en su cuerpo que le segaron la vida de manera inmediata.
Tras el atentado, la unidad terminó subiendo a la acera e impactando contra la pared de un comercio, mientras su conductor yacía en el interior ya sin vida.
El conductor del bus que murió fue identificado como Juan Carlos Flores, mientras que el ayudante hasta el momento no ha sido identificado.
De momento se desconoce la gravedad de las heridas que recibió el ayudante del bus y cuál sería su condición actual de salud.
Fue mediante cámaras de seguridad que la Policía Nacional comenzó con la investigación de los hechos, logrando descubrir que los hechores del crimen se conducían a bordo de una mototaxi.
Contrario a otros crímenes cometidos contra transportistas, generalmente por sujetos a bordo de motocicletas, los videos de las cámaras de la zona permitieron determinar que fue desde una mototaxi que les dispararon.
Las autoridades detallaron que haciendo seguimiento de los videos se logró ubicar a la mototaxi del sospechoso en la colonia 3 de mayo, cercana a la zona de Comayagüela -donde ocurrió el crimen-, quien ya fue captudo e identificado como Brayan Enrique Oliva Moradel, de 34 años.
Al sospechoso, que ya fue trasladado a la Unidad Metropolitana #2 del barrio La Granja, se le encontró en posesión de una arma de fuego, tipo revólver, que es investigada para conocer si habría sido usada para cometer el crimen.