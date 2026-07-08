Cámaras de seguridad lo delatan: capturan a sospechoso de asesinar a conductor de bus de Mateo

"Estos individuos, después de cometer el crimen, se dieron a la fuga con rumbo desconocido y, presuntamente, habían tomado una mototaxi. A través de las cámaras de vigilancia le dimos seguimiento a la mototaxi y logramos ubicarla en la colonia 3 de Mayo y, posteriormente, dar con el paradero de este individuo, quien se presume iba a bordo de la mototaxi", explicó Mayes.