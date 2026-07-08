Cámaras de seguridad lo delatan: capturan a sospechoso de asesinar a conductor de bus de Mateo

La Policía Nacional confirmó la captura del presunto responsable del asesinato del conductor de un bus "rapidito" de la ruta Mateo-Tapias-Mercado. Estos son los detalles.
Las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar al sospechoso, según confirmó el comisionado Wilmer Mayes.
"Lamentamos el hecho que se suscitó en la tercera avenida de Comayagüela en donde perdió la vida el conductor del transporte. Debido a las operaciones desde que se suscitó este hecho tan lamentable, se le dio vigilancia y seguimiento a las cámaras", dijo Mayes.
Tras la revisión de las cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en la colonia 3 de Mayo.
El sospechoso fue identificado como Brayan Enrique Oliva, de 35 años, a quien se le decomisó un arma de fuego tipo revólver con la que se presume le quitó la vida al conductor del bus.
"Se presume que fue el autor material que le dio muerte al conductor Juan Carlos Flores", dijo Mayes.
Según explicó Mayes, se le decomisó un arma de fue, la cual mediante pruebas de dactiloscopia se determinará si esa fue el arma utilizada en el crimen. Agregó que, tras suscitarse el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y tomaron como referencia las cámaras de vigilancia.
"Estos individuos, después de cometer el crimen, se dieron a la fuga con rumbo desconocido y, presuntamente, habían tomado una mototaxi. A través de las cámaras de vigilancia le dimos seguimiento a la mototaxi y logramos ubicarla en la colonia 3 de Mayo y, posteriormente, dar con el paradero de este individuo, quien se presume iba a bordo de la mototaxi", explicó Mayes.
Alrededor de las 11:00 de la mañana de este miércoles, Juan Carlos Flores conducía la unidad de transporte cuando fue interceptado y atacado. Posteriormente fue trasladado gravemente herido al Hospital Escuela, donde se confirmó su fallecimiento.
El detenido fue trasladado a la Unidad Metropolitana de Policía número 2, en el sector de La Granja. Además, se le decomisó un arma de fuego que servirá como evidencia dentro de la investigación.