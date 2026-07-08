Intentaron huir para salvar sus vidas: así ocurrió atentado contra conductor de bus de Mateo

Lo que parecía ser un recorrido más por las calles de Comayagüela terminó convertido en una escena mortal para el conductor de un bus de Mateo y el ayudante que fueron sorprendidos por un ataque armado a plena luz del día este miércoles 8 de julio.
Según los primeros reportes, ambos intentaron escapar para salvar sus vidas cuando hombres armados comenzaron a disparar contra la unidad de transporte, que cubría de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, en la tercera avenida de Comayagüela.
El conductor, identificado posteriormente como Juan Carlos Flores, descendió del autobús y trató de alejarse de la línea de fuego, mientras el pánico se apoderaba del lugar y los disparos resonaban en la zona.
Sin embargo, la huida no fue suficiente. El motorista recibió al menos tres impactos de bala, heridas que lo dejaron gravemente lesionado sobre la vía pública antes de ser auxiliado por varias personas que se encontraban cerca del lugar.
Aunque fue trasladado de emergencia a un centro asistencial con la esperanza de salvarle la vida, minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el atentado.
El ayudante de la unidad también resultó lesionado, pero logró sobrevivir al ataque. En fotos y videos se pudo observar que permaneció varios minutos en medio de la calle, visiblemente herido, ensangrentado, desorientado y pidiendo ayuda tras lo ocurrido.
Las imágenes posteriores al atentado mostraban al joven afectado y aún bajo el impacto emocional de la violencia que acababa de presenciar, mientras era atendido por personas que llegaron a auxiliarlo.
De acuerdo con la información preliminar, los responsables del ataque se movilizaban en una mototaxi desde la cual abrieron fuego contra las víctimas antes de escapar del lugar con rumbo desconocido.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer el atentado y localizar a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han informado sobre capturas relacionadas con el caso, mientras el nuevo hecho violento vuelve a golpear al sector transporte en la capital hondureña.