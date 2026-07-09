Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 10 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este viernes 10 de julio se ejecutarán nuevos trabajos de mantenimiento en la red de distribución, por lo que varios sectores del país permanecerán sin energía eléctrica durante algunas horas. De acuerdo con el calendario oficial de la estatal, las interrupciones programadas se realizarán en zonas de Francisco Morazán, Cortés, Atlántida, El Paraíso, Ocotepeque y Lempira, con horarios que varían según el circuito intervenido. La programación contempla cortes de dos, seis, ocho y hasta nueve horas, por lo que la ENEE recomendó a la población tomar las previsiones necesarias en hogares, negocios, centros educativos y comunidades rurales.

Los trabajos impactarán sectores residenciales, aldeas, cascos urbanos, colonias y zonas aledañas, principalmente en municipios del centro, norte, oriente y occidente del país. Cortes de energía programados:

Francisco Morazán (9:00 AM - 11:00 AM)

Brisas del Campo, Cerrito de Piedra, aldea Marco, aldea El Carbón, San José de Ramos, Los Planes, San Juancito y zonas aledañas.

Francisco Morazán (9:00 AM - 3:00 PM)

Parte del Valle de San Francisco, Aldeas S.O.S., Santa Inés, Central General de Trabajadores (CGT), Rancho El Rincón y zonas aledañas.

San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)

Colonia Valle de Sula etapa I, colonia Valle de Sula etapa II, colonia Valle de Sula etapa III, colonia Valle de Sula etapa IV, colonia La Corsa, residencial Miraflores, residencial Lomas de Las Cascadas etapa V, colonia Rodolfo Lozano y colonia La Fortaleza.

Jutiapa, Atlántida (9:00 AM - 5:00 PM)

Aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa y aldea Aguacate Línea.

El Paraíso (9:00 AM - 3:00 PM)

Aldea SOS, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Güinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí, San Antonio de Flores y zonas aledañas.

Ocotepeque y Lempira (8:00 AM - 4:00 PM)

Municipio de Mercedes, Ocotepeque: casco urbano de Mercedes y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán; municipio de Guarita, Lempira: casco urbano de Guarita y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca; municipio de San Juan Guarita, Lempira: casco urbano de San Juan Guarita y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa; municipio de Tomalá, Lempira: casco urbano de Tomalá y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconcillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva; municipio de Tambla, Lempira: casco urbano de Tambla y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera; municipio de Cololaca, Lempira: casco urbano de Cololaca y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota; municipio de Valladolid, Lempira: casco urbano de Valladolid y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Gualcinse, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca; municipio de La Virtud, Lempira: casco urbano de La Virtud y las aldeas Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatal, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco y San José; municipio de Mapulaca, Lempira: casco urbano de Mapulaca y las aldeas El Sitio, Los Planes, Llano de La Hamaca y San Antonio; municipio de Gualcinse.

Lempira (8:00 AM - 4:00 PM)