Transportistas paralizan unidades y exigen seguridad tras asesinato de conductor de bus de la ruta Mateo-Tapias

Tegucigalpa, Honduras.- El asesinato del conductor Juan Carlos Flores terminó por desbordar el temor y la indignación acumulada durante años entre los trabajadores del transporte. Este jueves 9 de julio, decenas de unidades urbanas e interurbanas dejaron de circular en varios sectores de Tegucigalpa en señal de protesta por la violencia que golpea al rubro. La paralización se concentró principalmente en la salida hacia la zona sur del país y en la calle Los Alcaldes, donde conductores y dirigentes del transporte exigieron respuestas concretas ante la extorsión, los asaltos y los ataques armados que, aseguran, continúan cobrando vidas sin que haya soluciones definitivas. Muchos conductores decidieron no salir a trabajar por temor a convertirse en la próxima víctima. Otros se sumaron a la protesta como una forma de exigir justicia por los compañeros asesinados en los últimos meses.

"Estamos esperando respuestas de las autoridades, los conductores no quieren seguir trabajando. Aquí todo se queda en impunidad", reclamó un transportista de la ruta Mateo-Las Tapias-Mercado, aún afectado por el asesinato ocurrido el miércoles 8 de julio contra uno de sus compañeros de labores.

Crimen reaviva el temor

La protesta se produce apenas un día después del atentado en el que perdió la vida Juan Carlos Flores, conductor de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, quien fue atacado a disparos mientras realizaba su recorrido en Comayagüela. Aunque las autoridades lograron capturar a dos sospechosos señalados como presuntos responsables del crimen, los transportistas consideran que las detenciones no resuelven el problema de fondo que enfrenta el sector. Por esa razón, varias rutas decidieron suspender temporalmente el servicio y mantener sus unidades estacionadas como medida de presión hacia las autoridades. Mientras tanto, la terminal de buses de la aldea Mateo permaneció bajo resguardo de agentes de la Policía Nacional para evitar incidentes durante la jornada de protesta.

Familias exigen respuestas