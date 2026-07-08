Capturan al supuesto asesino del conductor de un bus de la ruta Mateo-Tapias-Mercado

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de intensas y exhaustivas labores de búsqueda en varios barrios y colonias de Comayagüela, a menos de cinco horas de ocurrido el asesinato, agentes policiales dieron con la captura del supuesto homicida de un conductor de autobús ultimado en Comayagüela. El mortal atentado contra el joven Juan Carlos López Flores, ocurrió a eso de las 11:10 de la mañana, en la tercera avenida, entre la novena y décima calle, de Comayagüela, cuando él conducía un bus de la ruta Mateo-Las Tapias-Mercado. Información preliminar, brindada por testigos oculares que presenciaron de cerca el ataque contra el motorista, detalla que el sicario, después de tirotear a López Flores, salió huyendo a bordo de una mototaxi que lo estaba esperando en una calle cercana.

El muchacho de 24 años de edad, falleció alrededor de 10 minutos después de haber sido ingresado al área de Emergencias del Hospital Escuela, centro médico al que llegó en estado crítico.

Seguimiento con cámaras

Luego de tener conocimiento del hecho violento y con el auxilio de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes asiganados a la Policía Preventiva y a la Dirección Policial de investigaciones (DPI), iniciaron las labores de localización y seguimiento en tiempo real de la ruta des escape de la mototaxi. Despues de varias horas de intento de localización, los agentes del orden y de investigación, dieron con el presunto autor material del crimen del operario del transporte urbano Juan López.