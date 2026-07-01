¿Cuándo y cuánto debes pagar por la matrícula vehicular? Consúltalo según el último dígito de tu placa

Tegucigalpa, Honduras.- Inicia el mes de julio y con ello el pago de la matrícula vehicular. ¿Sabes en qué fecha te toca realizar el pago según la terminación del último dígito de tu placa?

Evita una multa y paga a tiempo el impuesto anual de tu vehículo en la fecha correspondiente, según el calendario nacional establecido por el Instituto de la Propiedad (IP).

Para este mes de julio, los vehículos con placas cuya terminación sea 0 y 1 deberán realizar el pago a partir de este miércoles 1 de julio y antes de finalizar el mes.