¿Cuándo y cuánto debes pagar por la matrícula vehicular? Consúltalo según el último dígito de tu placa

Tegucigalpa, Honduras.- Inicia el mes de julio y con ello el pago de la matrícula vehicular. ¿Sabes en qué fecha te toca realizar el pago según la terminación del último dígito de tu placa?
Evita una multa y paga a tiempo el impuesto anual de tu vehículo en la fecha correspondiente, según el calendario nacional establecido por el Instituto de la Propiedad (IP).
Para este mes de julio, los vehículos con placas cuya terminación sea 0 y 1 deberán realizar el pago a partir de este miércoles 1 de julio y antes de finalizar el mes.
Si adquiriste un vehículo recientemente y no sabes cuál es el monto a pagar, el IP mantiene habilitada su plataforma digital, donde los ciudadanos pueden consultar el valor correspondiente a la matrícula antes de realizar el pago.
Para ello, solo debes ingresar a la plataforma placas.ip.gob.hn, introducir el número de placa de tu vehículo y el sistema mostrará el monto, así como cualquier saldo pendiente, si lo hubiera.
Calendario según el último dígito de tu placa
Julio: Placas terminadas en 0 y 1.
Agosto: Placas terminadas en 2 y 3.
Septiembre: Placas terminadas en 4 y 5.
Octubre: Placas terminadas en 6 y 7.
Noviembre: Placas terminadas en 8 y 9.
Diciembre: Motocicletas, remolques, rastras y vehículos exentos.
IP inicia recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular 2026
Este miércoles 1 de julio, el IP dio inicio al proceso de recaudación de la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV) correspondiente al período 2026, de acuerdo con el calendario de pago establecido por la ley.
Asimismo, hacen un llamado a los contribuyentes para cumplir con esta obligación dentro del plazo correspondiente y evitar recargos o inconvenientes.
El Instituto de la Propiedad estima recaudar alrededor de L. 750 millones de lempiras durante julio y alcanzar una recaudación total de L. 5.4 mil millones de lempiras al cierre del calendario 2026.