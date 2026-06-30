Presidente Asfura aboga ante EE UU por hondureños tras el fin del TPS: Pide tiempo adicional

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura se dirigió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abogar por la situación de los hondureños afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS). En una carta enviada al funcionario estadounidense, Asfura aseguró que respeta las decisiones adoptadas soberanamente por las instituciones de Estados Unidos; sin embargo, ante el nuevo escenario, su gobierno considera necesario impulsar alternativas para proteger a las familias hondureñas. "Considero indispensable continuar promoviendo, por la vía diplomática y administrativa, las alternativas jurídicamente disponibles que permitan proteger a las familias hondureñas y asegurar una transición ordenada, previsible y humanitaria", expresó Asfura.

Asfura señaló que la determinación de Estados Unidos involucra a decenas de miles de hondureños que han vivido y trabajado durante más de dos décadas en ese país, donde han contribuido a la economía, creado empresas, adquirido viviendas y formado familias, incluyendo hogares con niñas y niños ciudadanos estadounidenses. El mandatario hondureño argumentó que una transición abrupta podría provocar separación familiar, pérdida repentina de empleos e ingresos, interrupción educativa, afectaciones patrimoniales y dificultades operativas para las autoridades de ambos países.

Apoyo para los afectados

En su carta, Asfura solicitó directamente a Estados Unidos "su apoyo personal y sus buenos oficios para que, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y las demás autoridades competentes, se considere un periodo adicional, razonable y claramente delimitado de transición ordenada". Según explicó, este tiempo permitiría que las personas afectadas reciban asesoría legal calificada y determinen si son elegibles para alguna otra vía migratoria contemplada en la legislación estadounidense. Además, el gobierno hondureño busca que los beneficiarios del TPS puedan poner en orden sus asuntos patrimoniales y, cuando corresponda, preparen un retorno coordinado, digno y seguro a Honduras.