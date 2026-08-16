Capturan a hombre tras atacar a machetazos a su padre en Lepaera, Lempira

Lempira, Honduras.-Un hombre de 42 años fue detenido este domingo 16 de agosto luego de atacar con un arma blanca a su propio padre, de 67 años, durante una discusión en el sector de El Aguacatal, municipio de Lepaera, departamento de Lempira.

La víctima fue identificada como Genaro López, quien resultó gravemente herido tras recibir un machetazo en el cráneo durante el incidente.

Debido a la gravedad de la lesión, López fue trasladado inicialmente a un centro asistencial y posteriormente remitido hasta San Pedro Sula, donde recibiría atención médica especializada.

De acuerdo con las versiones proporcionadas por la madre de la víctima, quien habría presenciado el hecho, todo comenzó con una discusión familiar.