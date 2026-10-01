Horóscopo de hoy, 1 de octubre de 2026: qué dicen los astros para los doce signos

Tegucigalpa, Honduras.- Arranca octubre y, con él, una jornada que invita a bajar el ritmo y mirar las cosas con perspectiva. El horóscopo de este jueves 1 de octubre habla de paciencia, de prudencia y de saber elegir bien las palabras, porque una frase dicha a la ligera puede acabar pesando más de lo previsto. En el terreno emocional, algunos signos deberán reflexionar antes de precipitarse, mientras que otros recibirán el impulso necesario para tomar la iniciativa y dar un paso adelante en el amor.

El trabajo también tiene protagonismo. Hay signos que afrontan cambios profesionales, movimientos de puestos o alteraciones salariales, y otros que necesitan tiempo para reinventarse y estar atentos a las oportunidades de formación que vayan surgiendo. Las finanzas, por su parte, piden cautela: no todo lo que parece una buena inversión lo es, y conviene pensar dos veces antes de gastar.

Consulta a continuación la predicción diaria de tu signo, de Aries a Piscis, con los consejos de los astros sobre amor, trabajo, dinero y salud para empezar octubre con buen pie.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El tiempo tiende a poner las cosas en su sitio y puede haber llegado la hora de que reflexiones sobre tu estado emocional. Tus prisas por solucionar tu situación sentimental no han dado el resultado que esperabas.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Si últimamente has causado susceptibilidades en tu entorno social, necesitarás de toda tu mano izquierda para solucionar la situación. Sé más prudente porque las palabras dichas a la ligera pueden hacer mucho daño innecesariamente.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las relaciones con los amigos de sexo contrario pasan por una época difícil. Los sentimientos son contradictorios y confunden la amistad con el amor. La paciencia es una virtud que no te sobra y tienes que ejercitarla más para poder exigir a los demás que la tengan contigo.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tus finanzas le están dando sorpresas no muy gratas, procura no malgastar el dinero en inversiones que, aunque parezcan halagüeñas, sólo te acarrearán disgustos. Ten cuidado con tu salud y no te expongas a situaciones que pudieran perjudicarte.

LEO (23 julio - 22 agosto). Las aficiones e inquietudes personales pueden acaban por afectar hoy a tu trabajo, lo cual no tendrá mucha importancia para ti si no es porque estés buscando alguna mejora en tus condiciones laborales.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deberías mirar las cosas desde una óptica más positiva, en especial si se trata de temas de salud; tu estado de ánimo puede hacer mucho para salir de algunas dolencias que te atenazan, y piensa que tus personas queridas te echarán una mano cuando te haga falta.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Si el trabajo no mejora o no llega debes tener paciencia en este sentido porque necesitas un tiempo para reinventarte y lograr ser una persona renovada. Tendrás que prestar mucha atención a las oportunidades que surjan para formarte en lo que se demanda.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Cambios a nivel profesional que pueden ser desde movimiento de puestos, hasta alteraciones salariales. En cualquier caso, mantén activada la calma y la precaución. Tu tono vital está muy alto y te apetecerá hacer cosas fuera de la rutina.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Comprobarás hoy que las metas que te has propuesto en el amor no son inalcanzables, ahora es el momento de tomar la iniciativa y obtener algún éxito parcial que te anime a ganar completamente la guerra.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tendrás que tener mucha paciencia para soportar los caprichos familiares que tanto te molestan, sobre todo si tienes hijos, ya que pueden surgir conflictos si no muestras tu capacidad de comprensión y adaptación a las circunstancias .

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Día lleno de complicaciones y tareas ajenas a tu vida personal. Tendrás muchos recados que hacer y no darás abasto. Momentos difíciles en las relaciones familiares, pero tu pareja te guardará alguna sorpresa agradable para la vuelta a casa.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).Tus sentimientos están a flor de piel y tiendes a disgustarse sin pensar en las consecuencias que tu actitud puede tener. Protégete más de tu propia persona que de los demás, y conseguirás relajación y diversión en breve.