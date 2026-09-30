Emely Alemán no logra el pase directo en el Miss Grand 2026: ¿Qué sigue para la hondureña?

Bangkok, Tailandia.- La hondureña Emely Alemán no figura entre las ocho representantes que avanzaron en el Country's Power of the Year, la votación digital del Miss Grand International 2026 cuya ganadora obtiene un cupo automático en el Top 20 de la gala final. La segunda ronda dejó clasificadas a Ecuador, Tanzania, Chile, Pakistán, Filipinas, Guatemala, Vietnam y Paraguay.

La fase reunió a 40 candidatas repartidas en cuatro grupos de 10, y solo las dos más votadas de cada uno seguían en competencia. El reglamento concedía el 95% del puntaje a los nuevos seguidores que cada publicación aportaba a la cuenta oficial de Instagram del certamen, con datos tomados de Instagram Insights. Las ocho finalistas pasan ahora a una tercera ronda que reducirá la lista a cuatro. A diferencia de las etapas previas, se vota únicamente en el sitio web oficial, con un costo de 35 bahts tailandeses por voto, equivalente a 1.04 dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Para Honduras, el resultado cierra una de las dos vías de acceso directo que había logrado mantener abiertas. El 24 de septiembre, con una presentación que combinó canto y baile, Alemán entró al grupo de 15 candidatas de Grand Talent, aunque no alcanzó las siete finalistas, integradas por Estados Unidos, República Dominicana, República Checa, Japón, Moldavia, Puerto Rico y Montenegro.

De acuerdo con medios especializados, las ganadoras de Country's Power of the Year, Grand Talent y Miss Popular Vote aseguran un lugar en el Top 20.

Representante hondureña

Alemán tiene 27 años, nació en Catacamas, Olancho, y se desempeña como modelo, empresaria e impulsora de proyectos de empoderamiento femenino. Antes de recibir la corona hondureña representó al estado de Tennessee en Miss Grand USA 2025, donde llegó al Top 5. Su presencia en Tailandia marca además el regreso del país, que había quedado fuera del listado en la edición de 2025. El historial reciente de Honduras en el certamen la precede. Saira Cacho en 2022 y Britthany Marroquín en 2023 alcanzaron el Top 20.