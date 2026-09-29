Así lució Emely Alemán en la pasarela en traje de baño del Miss Grand 2026

Bangkok, Tailandia.- La hondureña Emely Alemán desfiló en la competencia de traje de baño del Miss Grand International 2026 con un conjunto de dos piezas en rosa neón, el cabello suelto y sandalias de tacón en tono nude. Al terminar, la representante de Honduras se dirigió a sus seguidores desde sus redes: "Honduras sentiste ese calor? Porque lo hice", publicó la olanchana de 27 años.

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En su salida oficial, Alemán posó al centro de un enorme ventanal circular de vidrio y metal, con una ciudad extendida a sus espaldas y reflectores sobre el piso de la terraza.

Perfil

Alemán nació en Catacamas, Olancho, y su presencia en Tailandia marca el regreso de Honduras al concurso, después de que el país quedara fuera del listado de 2025. Antes de recibir la corona de Miss Grand Honduras 2026 representó al estado de Tennessee en Miss Grand USA 2025, donde llegó al Top 5. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Fuera de las pasarelas trabaja como empresaria e impulsa proyectos de empoderamiento femenino dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.