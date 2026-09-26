¿Cuál es tu favorito? Todos los looks con los que Emely Alemán impresiona en Miss Grand 2026

Uno de los momentos más comentados de su participación llegó con la competencia de Grand Talent, celebrada el 24 de septiembre. Alemán se presentó con un bodysuit dorado cubierto de piezas de espejo cosidas a mano, cuello alto y manga larga, y combinó canto y baile en su número. El resultado la llevó a integrar el Top 15 de la categoría, aunque no logró avanzar a la siguiente ronda, en la que se definió el Top 7.