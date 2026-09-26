¿Cuál es tu favorito? Todos los looks con los que Emely Alemán impresiona en Miss Grand 2026

Emely Alemán lleva más de una semana en Tailandia representando a Honduras en el Miss Grand International 2026 y en ese tiempo ha pasado por aeropuertos, ceremonias oficiales, recorridos culturales y una competencia de talento. El itinerario hacia la gran final, programada para el 10 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, ha quedado documentado en las redes sociales de la propia Alemán, donde cada aparición ha generado comentarios de apoyo desde Honduras.
Para su vuelo rumbo a Asia, Alemán eligió un conjunto en tono amarillo neón compuesto por un top halter de cuello alto y un pantalón palazzo de pierna ancha, ambos en un tejido fluido tipo gasa. El detalle que marcó la elevó el look fue una capa, un recurso que le dio movimiento a la silueta incluso en un entorno tan poco favorecedor como una terminal aérea.
Al aterrizar al otro lado del mundo, cambió de paleta y de estructura. Un conjunto sastre en color rosa, compuesto por blazer entallado y pantalón recto, la acompañó durante su llegada, un guiño a la elegancia clásica que suele reservarse para las presentaciones oficiales de las candidatas.
La banda que la acredita como representante de Honduras la recibió enfundada en un vestido sirena de pedrería plateada y azul, una pieza que exigía por sí sola toda la atención del salón.
En su segundo día en suelo tailandés, dedicado a los trámites de registro y check-in del certamen, apostó por un conjunto en blanco y negro de inspiración militar, con top corto que dejaba ver el abdomen y pantalón de pierna ancha, rematado con sandalias de tacón negras.
Hubo una jornada en la que Alemán no detalló la actividad puntual, aunque sí compartió el estado de ánimo con el que enfrentaba cada compromiso. "Disfrutando de cada momento de este Grand viaje", escribió en sus redes, mientras posaba con un vestido verde ajustado al cuerpo y drapeado en la cintura.
Durante su cuarto día en el país asiático, la agenda incluyó un recorrido por la ciudad antigua para conocer más sobre la cultura local. Para la ocasión eligió un jumpsuit turquesa de un solo hombro, con una larga tira de tela que caía desde el brazo hasta el suelo a modo de capa, combinado con sandalias nude.
Una cena la llevó a optar por un top corto plateado con textura de lentejuelas y una falda o pantalón en tono coral, complementado con aretes largos que aportaron el toque de brillo adicional.
La noche siguiente subió la apuesta con un jumpsuit color cobre cubierto por completo de lentejuelas, de escote profundo y pierna acampanada, luciéndolo en una zona comercial de Bangkok iluminada por completo.
En el marco de otras actividades de la agenda oficial, la hondureña también utilizó un vestido corto con flecos plateados y dorados, ideal para un entorno más informal dentro del itinerario del certamen.
Para la ceremonia de bienvenida del Miss Grand International 2026, Alemán apareció con una de las piezas más elaboradas de su repertorio, un vestido en tono azul turquesa, cubierto de pedrería y con una estructura de hombros en forma de alas que le dio un aire casi escénico a la presentación.
Uno de los momentos más comentados de su participación llegó con la competencia de Grand Talent, celebrada el 24 de septiembre. Alemán se presentó con un bodysuit dorado cubierto de piezas de espejo cosidas a mano, cuello alto y manga larga, y combinó canto y baile en su número. El resultado la llevó a integrar el Top 15 de la categoría, aunque no logró avanzar a la siguiente ronda, en la que se definió el Top 7.
En otro recorrido por la ciudad, esta vez con un enfoque más relajado, combinó piezas en efecto tie dye en tonos azul, rojo y gris, en un conjunto de manga larga con falda de abertura lateral y sandalias de plataforma nude.
Su visita a la provincia de Ayutthaya, donde conoció más sobre el centro de aprendizaje Khoi, la llevó a elegir un conjunto corto rojo de manga larga, cubierto de pedrería y con detalles de botones cristalizados, una pieza que resumió bien el carácter llamativo que ha mantenido durante toda su estadía en Tailandia.
Para su última cena hasta el momento, Alemán volvió al negro con un vestido de encaje de manga larga y cuello alto en la parte superior, que dejaba ver la piel a través de la textura calada, combinado con una falda satinada de abertura pronunciada en una sola pierna y una cauda que se extendía varios centímetros detrás de ella. El moño alto y las sandalias de plataforma nude completaron un look que apostó por el contraste entre lo recatado del encaje y lo atrevido de la abertura.