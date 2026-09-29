Alcaldía aplica teletrabajo los viernes y cuatro jornadas para ahorrar combustible

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el alza histórica del precio de los carburantes y su impacto en la economía, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) implementará el teletrabajo los viernes y jornadas escalonadas para reducir el consumo de combustible y contribuir a disminuir la congestión vial en la capital. El gerente de Movilidad Urbana de la comuna, Marco Carrasco, explicó que la disposición responde al elevado costo de los derivados del petróleo, producto de la crisis internacional. Las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. “La medida obedece a la situación que estamos pasando por los carburantes, el precio alto debido a la crisis internacional a la que nos estamos enfrentando en la región y a nivel mundial”, explicó.

Las acciones administrativas aprobadas

La primera medida consiste en implementar el teletrabajo los viernes, bajo un sistema supervisado, medible y auditable. Además, las dependencias municipales deberán organizar sus horarios de acuerdo con las necesidades de cada área. Carrasco indicó que las medidas entrarán en vigor este martes -29 de septiembre-, justo en el día del 448 aniversario de surgimiento de la capital. Sin embargo, su aplicación está prevista para el viernes 2 de octubre, mientras los equipos municipales terminan de elaborar la planificación correspondiente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Lo tenemos hasta el 31 de diciembre. En este momento los equipos de la Alcaldía están trabajando en hacer la planificación, ya por órdenes del alcalde y, como le digo, a esta crisis nosotros nos hacemos cargo”, señaló.

Según el gerente de Movilidad Urbana, el teletrabajo podría reducir entre un 30% y un 40% la cantidad de empleados que se desplazan hacia las instalaciones municipales los viernes.

“Estamos hablando de un impacto que puede oscilar entre el 30 y 40% del personal activo. Recuerde que la gente, la mayoría, tiene su carro, entonces el efecto también se verá en la cantidad de vehículos que dejan de circular”, explicó. La Alcaldía también prevé disminuir los desplazamientos de sus empleados mediante reuniones virtuales y un mayor control del uso de los vehículos institucionales. El objetivo es racionalizar el combustible asignado a las operaciones municipales. “Si hay algo que no es realmente urgente, tratar de evitar el movimiento y así hacer un ahorro. Como una entidad pública, nosotros tenemos asignaciones de combustible para temas operativos y debemos racionalizar esos recursos”, manifestó Carrasco.

El funcionario explicó que los viernes fueron seleccionados porque ese día registrarse una mayor carga vehicular​​​​ en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

La administración municipal mantiene otras acciones para atender los puntos críticos de congestión vehicular en el Distrito Central. “Antes del inicio de la administración se detectaron 101 puntos críticos y nosotros hemos abarcado hasta el momento 26. Eso equivale aproximadamente a un 25% de la meta total que tenemos identificada”, indicó. Carrasco agregó que los proyectos de infraestructura que están próximos a finalizar también forman parte de la estrategia municipal para mejorar la circulación vehicular. “Proyectos como la ampliación del puente Germania, Juan Manuel Gálvez y un en conjunto con las estrategias de alivio vial, van a venir a mitigar. Y están nuestros queridos ‘minions’ dando vía, estando sobre la vía pública, apoyando al ciudadano”, afirmó.

Cuatro jornadas y teletrabajo los viernes