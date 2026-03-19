A teletrabajo este viernes la Alcaldía Municipal por conciertos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ordenó la implementación de teletrabajo institucional para este viernes 20 de marzo de 2026, debido a la realización de eventos masivos que impactarán la movilidad en la capital.

La medida responde a los conciertos programados del Grupo Firme, en el Estadio Nacional Chelato Uclés, y de la banda Matute, en el Coliseum Nacional de Ingenieros. Se prevé que ambas actividades atraigan a miles de personas y generen alta carga vehicular en Tegucigalpa y Comayagüela.

“En atención a la realización de dos eventos masivos programados para el viernes 20 de marzo de 2026, se dispone la implementación de teletrabajo para el personal de la AMDC, considerando el impacto significativo en la movilidad y el tráfico de la ciudad”, detalla el comunicado.

Las autoridades municipales indicaron que esta disposición aplicará a todo el personal administrativo durante la jornada del viernes, con el objetivo de reducir la circulación de vehículos en las principales calles cercanas a los puntos de concentración.

“Se instruye la implementación de la modalidad de teletrabajo para todo el personal de la AMDC durante el día viernes 20 de marzo de 2026, como una medida preventiva para mitigar los efectos del congestionamiento vial”, indica el comunicado.

No obstante, la comuna capitalina aclaró que existen excepciones para aquellas dependencias que brindan servicios esenciales a la ciudadanía, las cuales deberán mantener operaciones presenciales de forma normal.

“Quedan exceptuadas de esta disposición aquellas dependencias y equipos considerados críticos para la atención a la ciudadanía y operación esencial, quienes deberán garantizar la continuidad del servicio de manera presencial”.

Asimismo, se instruyó a todas las áreas municipales a mantener la continuidad de sus funciones mediante el uso de herramientas digitales, asegurando que no se afecte la atención el cumplimiento de metas institucionales.