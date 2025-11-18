Tráfico sigue imparable en el Distrito Central pese a medidas de teletrabajo

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) implementó medidas como el teletrabajo para aliviar la carga vehicular, las autoridades municipales confirmaron que su impacto es limitado, ya que los automotores del Estado representan “menos del 10% del parque vehicular total”.

“El teletrabajo sí ayuda mucho, pero lógicamente no será la solución, ya que el volumen de vehículos del Estado no representa ni el 10% del parque vehicular de la ciudad”, explicó Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central.

El funcionario también admitió que, a pesar de los análisis hechos por la Alcaldía, aún no existe una herramienta que refleje con precisión si el tráfico ha aumentado o disminuido en los últimos meses. “Lastimosamente no tenemos una herramienta que pueda medir el porcentaje de aumento o disminución del tráfico”, reconoció el entrevistado.

Entre los factores que generan tráfico en la capital están los accidentes de tránsito, “que siguen teniendo una media de 70 por día y siguen siendo nuestro talón de Aquiles”, afirmó Quiñones.

A ello se suman conductores que irrespetan horarios, reglas y órdenes de los agentes. Quiñones relató un ejemplo reciente: “Aunque se pide que no se haga la maniobra, se mete al bulevar a las 5:10 p. m. de un miércoles y paraliza el tráfico”, dijo en referencia a un vehículo de carga que incumplió las restricciones y provocó una extensa fila que afectó a cientos de conductores.

Otro gran obstáculo es que la comuna capitalina no contempla en su normativa sanciones para los conductores, ya que solo la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) tiene la potestad de sancionar por faltas al conducir.

“El no tener la capacidad de sancionar nos limita en poder hacer uso de medios coercitivos ante conductores de transporte público que no respetan las bahías y vehículos particulares que se estacionan en cualquier lugar”, lamentó Quiñones.