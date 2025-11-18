Tráfico sigue imparable en el Distrito Central pese a medidas de teletrabajo

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) implementó medidas como el teletrabajo para aliviar la carga vehicular, las autoridades municipales confirmaron que su impacto es limitado, ya que los automotores del Estado representan “menos del 10% del parque vehicular total”.
“El teletrabajo sí ayuda mucho, pero lógicamente no será la solución, ya que el volumen de vehículos del Estado no representa ni el 10% del parque vehicular de la ciudad”, explicó Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central.
El funcionario también admitió que, a pesar de los análisis hechos por la Alcaldía, aún no existe una herramienta que refleje con precisión si el tráfico ha aumentado o disminuido en los últimos meses. “Lastimosamente no tenemos una herramienta que pueda medir el porcentaje de aumento o disminución del tráfico”, reconoció el entrevistado.
Entre los factores que generan tráfico en la capital están los accidentes de tránsito, “que siguen teniendo una media de 70 por día y siguen siendo nuestro talón de Aquiles”, afirmó Quiñones.
A ello se suman conductores que irrespetan horarios, reglas y órdenes de los agentes. Quiñones relató un ejemplo reciente: “Aunque se pide que no se haga la maniobra, se mete al bulevar a las 5:10 p. m. de un miércoles y paraliza el tráfico”, dijo en referencia a un vehículo de carga que incumplió las restricciones y provocó una extensa fila que afectó a cientos de conductores.
Otro gran obstáculo es que la comuna capitalina no contempla en su normativa sanciones para los conductores, ya que solo la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) tiene la potestad de sancionar por faltas al conducir.
“El no tener la capacidad de sancionar nos limita en poder hacer uso de medios coercitivos ante conductores de transporte público que no respetan las bahías y vehículos particulares que se estacionan en cualquier lugar”, lamentó Quiñones.
Sin embargo, el entrevistado mencionó que se decidió implementar policías municipales para mejorar el orden en el tráfico vehicular.
“Decidimos incrementar policías en este sitio para mejorar la movilidad, y ahí se logra ver cómo ayuda”, explicó el vocero de la Alcaldía.
Además, recomendó que “debemos avanzar en campañas ciudadanas para mejorar la conducta y el respeto entre todos, para evitar accidentes y también maniobras que no solo exponen a los demás y a los propios conductores, sino que también incrementan el tráfico”.
Es de destacar que el 9 de octubre la AMDC, junto al gobierno central, implementó una serie de medidas estructurales para reducir la congestión vehicular en la capital.
Entre las medidas más inmediatas fue la aplicación del teletrabajo para el 70% de los empleados públicos, que se aplicaría desde el 13 de octubre hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de disminuir hasta en un 25% la carga vehicular diaria.
Sin embargo, los conductores se quejan de que poco o nada funciona el plan de alivio vial y que el tráfico se mantiene en horas pico, prolongando los tiempos para llegar a sus destinos.
Por su parte, el urbanista Allan Rivera mencionó que Tegucigalpa necesita un servicio de transporte rápido que mantenga una alta capacidad y cuente con carril exclusivo, “que tenga estaciones y horarios definidos porque dinamiza la ciudad”, consideró.
Lamentó que Tegucigalpa esté entre las ciudades más atrasadas en transporte público y que esto también sea causa del tráfico vehicular.
Otros expertos proponen un segundo anillo periférico y estacionamientos para buses interurbanos en las periferias de la ciudad.