Tegucigalpa y Comayagüela registran intenso tráfico en diferentes puntos

Tegucigalpa, Honduras.- La congestión vehicular es un dolor de cabeza que sufren los capitalinos todos los días, que demora mucho más tiempo para llegar a sus destinos, y este martes 4 de noviembre no es la excepción en diversos puntos de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.
Las primeras horas de este martes, los conductores reportaron fuertes embotellamientos en los accesos al bulevar Suyapa, anillo periférico y la salida al sur, lo que genera retrasos de hasta una hora en algunos trayectos.
El tránsito más denso se registra desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hasta el Coliseum Nacional de Ingenieros, en el bulevar Suyapa, donde el alto flujo de vehículos redujo la movilidad.
En este sector también se reportaron varios puntos con obras menores que agravan el tráfico.
Otro punto crítico es el anillo periférico, especialmente en los tramos de la residencial Las Hadas, represa Los Laureles, donde el tránsito vehicular se mantiene lento.
Es de destacar que en la intersección hacia Mateo la Alcaldía realiza trabajos en el paso elevado Papa Francisco, lo que complica más el paso vehicular.
En la salida al sur, los conductores también enfrentaron largas filas.
En el centro de Tegucigalpa y Comayagüela, las calles internas presentaron fuerte carga vehicular, sobre todo en los alrededores del bulevar Morazán y los accesos al mercado Zonal Belén, donde el comercio y el transporte público congestionan las vías.
La situación se complica en el bulevar Fuerzas Armadas y la calle principal de la colonia 21 de Febrero.
Según Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana del Distrito Central, "lo que ahora nos aqueja son los accidentes diarios".
Las autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación, utilizar rutas alternas y mantener la paciencia ante el aumento del flujo vehicular en esta temporada.
Además, recordaron que los operativos de regulación se mantendrán activos en los puntos más críticos para agilizar la circulación.