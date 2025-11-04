Tegucigalpa y Comayagüela registran intenso tráfico en diferentes puntos

Tegucigalpa, Honduras.- La congestión vehicular es un dolor de cabeza que sufren los capitalinos todos los días, que demora mucho más tiempo para llegar a sus destinos, y este martes 4 de noviembre no es la excepción en diversos puntos de las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela.

Las primeras horas de este martes, los conductores reportaron fuertes embotellamientos en los accesos al bulevar Suyapa, anillo periférico y la salida al sur, lo que genera retrasos de hasta una hora en algunos trayectos.

El tránsito más denso se registra desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hasta el Coliseum Nacional de Ingenieros, en el bulevar Suyapa, donde el alto flujo de vehículos redujo la movilidad.

En este sector también se reportaron varios puntos con obras menores que agravan el tráfico.