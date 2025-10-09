Teletrabajo, obras viales y medidas legales, acciones para aliviar el tráfico en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el creciente e infernal caos vehicular que enfrenta la capital, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), con apoyo del Gobierno Central, implementará una serie de medidas temporales y estructurales para reducir la congestión en las principales vías de la ciudad. Una de las medidas más inmediatas será la aplicación del teletrabajo para el 70% de los empleados públicos, que se mantendrá desde el lunes 13 de octubre hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de disminuir hasta en un 25% la carga vehicular diaria. El anuncio forma parte del Plan de Movilidad Urbana y Ordenamiento Territorial, una estrategia integral que busca responder al colapso vial que sufre Tegucigalpa y Comayagüela, ciudades que en la actualidad albergan más de un millón de vehículos y cuya red vial no ha crecido al mismo ritmo que el parque automotor.

Durante la presentación del plan, realizada en Casa de Gobierno, se explicó que el propósito es revertir tres décadas de crecimiento urbano desordenado y obras improvisadas que no lograron resolver los problemas de tráfico. El nuevo enfoque busca una ciudad más planificada, segura y con soluciones sostenibles a corto, mediano y largo plazo.

Nuevos proyectos

En el marco del plan, la AMDC identificó 41 puntos críticos de conflicto vial donde ya se trabaja con personal de Orden Vial y de la Policía Municipal para mejorar la fluidez del tránsito. Estas intervenciones se hacen con más de 500 personas y se suman a otras medidas inmediatas como la reorganización de rutas del transporte público, la capacitación de más de 1,300 conductores y la peatonalización de zonas del centro histórico. El teletrabajo, que será adoptado por instituciones municipales y dependencias del Gobierno Central. Además, el plan contempla la creación de un Centro de Control y Monitoreo del Tráfico, la modernización de la señalización vial y la actualización de ordenanzas sobre estacionamientos, con el fin de mejorar la gestión de la movilidad en toda la capital.

En el ámbito de infraestructura, se anunciaron proyectos estratégicos como la vía rápida entre el puente El Chile y el puente Mallol, la solución vial en el acceso a Las Casitas, la ampliación de los puentes del anillo periférico y del bulevar Fuerzas Armadas, así como la construcción del paso a desnivel de Yaguacire. También se planifica la conexión de la Sexta Avenida de Comayagüela con el bulevar Fuerzas Armadas y la solución vial en la salida a Olancho, entre el Mall Premier y la aldea El Lolo. Como parte de los proyectos de largo plazo, se contempla la construcción del segundo anillo periférico y la creación de un espacio logístico en Amarateca, además de avanzar en el libramiento de la salida al sur. Estas obras buscarán descongestionar las principales rutas de ingreso y salida del Distrito Central, que actualmente soportan una alta demanda vehicular.