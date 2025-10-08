Salida a oriente de Tegucigalpa: tráfico más fluido tras obras de reconstrucción

El tramo carretero de la salida a oriente de Tegucigalpa, mostró indicios de mayor flujo vehicular, luego de meses de obras de reconstrucción que mantuvieron a conductores y pobladores de la zona sumidos en la desesperación por el tráfico.
El lente de EL HERALDO captó que las calles se encuentran despejadas, durante un recorrido que se realizó este miércoles 8 de octubre al filo de las 11 de la mañana.
Previo a la finalización de la reconstrucción, los conductores atribuían las largas filas de vehículos a la lentitud de las obras y al parcheo de desvíos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Hoy el panorama es diferente, sumando algo de alivio a los conductores que transitan hacia la capital.
Las autoridades de la Alcaldía Municipal, refieren que con el cierre del ciclo de trabajo en la zona se espera que la circulación vehicular sea más fluida y ordenada.
En las imágenes se ve que la vía principal está despejada, salvo un tramo de desvío que conecta la colonia Los Pinos con La Honduras, donde aún se registran ligeros cuellos de botella.
En el desvío de la colonia Los Pinos, el equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal se encuentra terminando un pequeño tramo que quedó inconcluso tras la reconstrucción de la calle.
Aun así, se reporta que otras colonias mantienen trabajos viales activos, lo que genera interrupciones en ciertos accesos.
Entre las zonas afectadas por obras de vialidad se mencionan la colonia El Porvenir, La Miraflores, El Álamo, la Nueva Capital, La Villeda Morales, la residencial El Dorado.
Las autoridades reiteran que la reconstrucción en la salida a oriente buscaba mejorar la capacidad de la carretera y la seguridad, con el objetivo de evitar colapsos en eventos lluviosos y temporadas de mayor tráfico.
A pesar de la conclusión de la reconstrucción en la salida al sur, expertos en movilidad recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas, especialmente en horas pico.
No obstante, las autoridades aseguran que la expectativa es que la circulación en esta zona continúe estabilizándose en las próximas semanas.