Salida a oriente de Tegucigalpa: tráfico más fluido tras obras de reconstrucción

Un recorrido con el lente de diario EL HERALDO muestra que tras meses de obras, el tránsito en la salida a oriente de Tegucigalpa tiene mayor fluidez

  • 08 de octubre de 2025 a las 11:07
El tramo carretero de la salida a oriente de Tegucigalpa, mostró indicios de mayor flujo vehicular, luego de meses de obras de reconstrucción que mantuvieron a conductores y pobladores de la zona sumidos en la desesperación por el tráfico.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
El lente de EL HERALDO captó que las calles se encuentran despejadas, durante un recorrido que se realizó este miércoles 8 de octubre al filo de las 11 de la mañana.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Previo a la finalización de la reconstrucción, los conductores atribuían las largas filas de vehículos a la lentitud de las obras y al parcheo de desvíos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Hoy el panorama es diferente, sumando algo de alivio a los conductores que transitan hacia la capital.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las autoridades de la Alcaldía Municipal, refieren que con el cierre del ciclo de trabajo en la zona se espera que la circulación vehicular sea más fluida y ordenada.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
En las imágenes se ve que la vía principal está despejada, salvo un tramo de desvío que conecta la colonia Los Pinos con La Honduras, donde aún se registran ligeros cuellos de botella.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
En el desvío de la colonia Los Pinos, el equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal se encuentra terminando un pequeño tramo que quedó inconcluso tras la reconstrucción de la calle.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Aun así, se reporta que otras colonias mantienen trabajos viales activos, lo que genera interrupciones en ciertos accesos.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Entre las zonas afectadas por obras de vialidad se mencionan la colonia El Porvenir, La Miraflores, El Álamo, la Nueva Capital, La Villeda Morales, la residencial El Dorado.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
Las autoridades reiteran que la reconstrucción en la salida a oriente buscaba mejorar la capacidad de la carretera y la seguridad, con el objetivo de evitar colapsos en eventos lluviosos y temporadas de mayor tráfico.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
A pesar de la conclusión de la reconstrucción en la salida al sur, expertos en movilidad recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas, especialmente en horas pico.

Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
No obstante, las autoridades aseguran que la expectativa es que la circulación en esta zona continúe estabilizándose en las próximas semanas.

 Foto: Emilio Flores / EL HERALDO
