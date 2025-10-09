En invierno se triplican las incidencias en el alcantarillado de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la temporada de invierno, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) registra un aumento significativo en las incidencias del sistema de alcantarillado sanitario de la capital.

El subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la entidad municipal, Jorge Pérez, explicó que el número de casos atendidos se triplica en comparación con el verano.

“Nosotros en la subgerencia de alcantarillado vemos cómo el trabajo se triplica. Si normalmente en la temporada de verano se atienden unas 20 cuadras al día, actualmente estamos atendiendo hasta 60 incidencias diarias en la red de alcantarillado sanitario”, detalló Pérez.

El funcionario indicó que, ante cada reporte, los equipos técnicos de la Alcaldía Municipal y de Umaps se movilizan de inmediato para resolver las obstrucciones o daños en el menor tiempo posible.

“Se trata de atender los casos a la brevedad. Si no logramos resolverlos el mismo día, se hace al día siguiente, dependiendo la hora en que sean reportados”, agregó.

Pérez señaló que la capital presenta un grado de vulnerabilidad bastante alto debido a su topografía y al deterioro de parte del sistema, aunque se ha trabajado para reducir el riesgo en puntos críticos.