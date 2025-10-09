  1. Inicio
En invierno se triplican las incidencias en el alcantarillado de Tegucigalpa

La mayoría de hundimientos se deben a fallas en tuberías de aguas negras y lluvias. Casamata es uno de los barrios más afectadas por hundimientos

  • 09 de octubre de 2025 a las 06:18
UMAPS advierte que la interconexión de aguas lluvias a la red sanitaria genera fisuras, colapsos y socavones en distintas zonas de la capital.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la temporada de invierno, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps) registra un aumento significativo en las incidencias del sistema de alcantarillado sanitario de la capital.

El subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de la entidad municipal, Jorge Pérez, explicó que el número de casos atendidos se triplica en comparación con el verano.

“Nosotros en la subgerencia de alcantarillado vemos cómo el trabajo se triplica. Si normalmente en la temporada de verano se atienden unas 20 cuadras al día, actualmente estamos atendiendo hasta 60 incidencias diarias en la red de alcantarillado sanitario”, detalló Pérez.

El funcionario indicó que, ante cada reporte, los equipos técnicos de la Alcaldía Municipal y de Umaps se movilizan de inmediato para resolver las obstrucciones o daños en el menor tiempo posible.

“Se trata de atender los casos a la brevedad. Si no logramos resolverlos el mismo día, se hace al día siguiente, dependiendo la hora en que sean reportados”, agregó.

Pérez señaló que la capital presenta un grado de vulnerabilidad bastante alto debido a su topografía y al deterioro de parte del sistema, aunque se ha trabajado para reducir el riesgo en puntos críticos.

Tuberías colapsadas provocan ocho socavones en la capital hondureña

Entre las zonas que históricamente presentan problemas mencionó: El Picacho, El Reparto, barrio El Edén y varios sectores de la colonia San Miguel. Asimismo, sectores como José Ángel Ulloa y Arturo Duarte también registran incidencias frecuentes durante las lluvias.

A pesar del aumento de reportes, el subgerente destacó que este año se ha registrado una menor cantidad de socavones en comparación con el 2024.

Socavones ponen en peligro dos escuelas en Tegucigalpa

“Hasta el momento hemos atendido unos 15 socavones, similares al ocurrido en la calle principal del barrio Casamata”, informó.

La mayoría de estos hundimientos se originan por fallas puntuales en las tuberías, tanto del sistema de aguas negras como en el de aguas lluvias. El deterioro es consecuencia del betusto sistema de más de 90 años y de conexiones inadecuadas hechas por vecinos.

