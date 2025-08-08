Tras denuncia: UMAPS repara socavón en escuela Álvaro Contreras de Tegucigalpa

Tegucigaloa, Honduras.- Las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) atendieron este viernes la denuncia de EL HERALDO sobre un socavón que ponía en riesgo a los alumnos del Centro Educativo Gubernamental Álvaro Contreras, ubicado en el Barrio Abajo de Tegucigalpa.
Desde hace dos meses, docentes y alumnos convivían con esta amenaza, que ponía en riesgo a más de 500 niños del centro educativo. Sin embargo, tras la publicación del caso, el subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de UMAPS, Jorge Pérez, envío cuadrillas técnicas para realizar inspecciones en la zona.
“Ante la solicitud realizada por EL HERALDO y las autoridades del centro educativo, el día de hoy el personal técnico se hizo presente para intervenir la situación con este pequeño socavón”, informó Pérez.
Pérez explicó que el problema fue causado por una tubería rota del sistema interno de alcantarillado sanitario.
“Es una tubería de cuatro pulgadas; se procederá con la reparación, el cambio de tubería y posteriormente con el rellenado y compactado del área afectada”, detalló.
Por su parte, la subdirectora del Centro Educativo Gubernamental Álvaro Contreras, Yolanda Banegas, expresó su agradecimiento por la inmediata intervención.
“Agradezco a EL HERALDO por la gestión y apoyarnos en esta necesidad por el riesgo latente que teníamos en nuestro centro educativo, de igual manera al ingeniero Arturo Tróchez por su buena voluntad de podernos apoyar en esta situación”, expresó Banegas.
La entrevistada mencionó que este tipo de gestiones son importantes para avanzar en la solución de la problemática de los centros educativos. “En un momento nos quedamos cortos por el presupuesto y ustedes tienen ese corazón noble de poder apoyarnos en este impasse que tenemos en este centro educativo”, expresó la maestra.
El socavón se encuentra en el ala derecha del edificio Álvaro Contreras, donde reciben clases los niños de prebásica.
Ante esta situación, se exponía al riesgo a 591 alumnos, de los cuales 140 están sin maestros en la sección de tercer ciclo en las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Física.
Por otra parte, el Centro Educativo Gubernamental Álvaro Contreras tiene problemas con el fluido eléctrico desde hace dos semanas, por lo que se pide a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) una respuesta ante la problemática.