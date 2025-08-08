Tras denuncia: UMAPS repara socavón en escuela Álvaro Contreras de Tegucigalpa

Tegucigaloa, Honduras.- Las autoridades de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) atendieron este viernes la denuncia de EL HERALDO sobre un socavón que ponía en riesgo a los alumnos del Centro Educativo Gubernamental Álvaro Contreras, ubicado en el Barrio Abajo de Tegucigalpa. Desde hace dos meses, docentes y alumnos convivían con esta amenaza, que ponía en riesgo a más de 500 niños del centro educativo. Sin embargo, tras la publicación del caso, el subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de UMAPS, Jorge Pérez, envío cuadrillas técnicas para realizar inspecciones en la zona. “Ante la solicitud realizada por EL HERALDO y las autoridades del centro educativo, el día de hoy el personal técnico se hizo presente para intervenir la situación con este pequeño socavón”, informó Pérez.

Pérez explicó que el problema fue causado por una tubería rota del sistema interno de alcantarillado sanitario. "Es una tubería de cuatro pulgadas; se procederá con la reparación, el cambio de tubería y posteriormente con el rellenado y compactado del área afectada", detalló. Por su parte, la subdirectora del Centro Educativo Gubernamental Álvaro Contreras, Yolanda Banegas, expresó su agradecimiento por la inmediata intervención.

“Agradezco a EL HERALDO por la gestión y apoyarnos en esta necesidad por el riesgo latente que teníamos en nuestro centro educativo, de igual manera al ingeniero Arturo Tróchez por su buena voluntad de podernos apoyar en esta situación”, expresó Banegas.