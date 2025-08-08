Familia se salva de morir tras caer en socavón en la carretera hacia la frontera de Las Manos

Danlí, Honduras.-Familiares del diputado de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Wilmer Alexis Andrade López, sufrieron un accidente automovilístico tras caer en el socavón ubicado en la carretera que de la ciudad de de Danlí, conduce a la frontera Las Manos, en el oriente de Honduras. Los accidentados, quienes se conducían en un camión pequeño, no se percataron que tomaron la calle vieja, donde hay una hondonada de unos 30 metros de profundidad y terminaron atrapados, ya que este quedó con las llantas en el aire. Los heridos fueron identificados como Jimena Andrade Tercero, André Andrade Tercero (hijos), Fabiola Tercero (la madre) y el padre de familia.

Los médicos del Hospital Gabriela Alvarado detallaron que los menores tienen varias fracturas, mientras que la madre tiene algunas lesiones en el tórax por el impacto. Del padre se desconoce su estado de salud. Óscar Ignacio Andara, un vecino de la zona que ayudó a los heridos detalló que se conducía a una farmacia cuando viò a una muchacha con un niño parada en la carretera, pero por la inseguridad que se vive hoy en día decidieron no detener su marcha, sin embargo, luego vieron que se trataba de un accidente y corrieron a ayudarlos. "Escuchamos que había niños llorando ahí y la verdad que era lamentable. Esta gente está viva por puro milagro de Dios, la verdad es que la misericordia de Dios estuvo con ellos", contó el hombre que se detuvo a ayudarlos.

Detalló que mientras estaban ayudándolos, uno de ellos clamaba porque llamaran a su papá. Además, lamentó la situación que están viviendo en esta carretera, pues llevan 7 meses con el peligroso socavón. "He visto máquinas aquí, pero las máquinas están paradas, no le miramos avance, solo han estado sacando arena, pero no miramos una voluntad de parte de las autoridades a nivel central".

Irresponsabilidad