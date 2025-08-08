Video: Así fue el enfrentamiento armado entre policías y criminales en Jacaleapa

El nutrido intercambio de disparos ocurrió a eso de las 5 de la tarde, cuando los agentes daban persecución a individuos a bordo de un carro tipo pick-up color negro.

Danlí, El Paraíso.- En el municipio de Jacaleapa, del departamento de El Paraíso, se desató un enfrentamiento armado entre policías y criminales , el cual dejó un saldo de dos oficiales mujeres heridas en el conflicto.

En el material audiovisual, se observa a un hombre huyendo del lugar cuando inicia la balacera. Los policías respondieron al ataque intentando resguardarse detrás de las patrullas.

Los criminales huyeron tras haber atentado contra la vida de las dos agentes, por lo que luego el resto del equipo policial se retiró del lugar.

Las policías heridas fueron llevadas de inmediato al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Danlí, donde fueron estabilizadas para luego remitirlas al Hospital Escuela en Tegucigalpa.

Una de las afectadas recibió un impacto de bala en su abdomen, mientras la otra funcionaria policial en su pierna.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, se pronunció tras el ataque armado, asegurando que ya se tomaron acciones para dar con el paradero de los agresores.