Andaba visitando a su familia y hace un mes lo deportaron de EE UU: Rudy Santos, asesinado a balazos

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven que tenía un mes de haber sido deportado de Estados Unidos fue asesinado a balazos la tarde del miércoles anterior, cuando visitaba a sus familiares en la aldea San Isidro en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

El fallecido fue identificado como Rudy Noel Santos López, de 25 años de edad, de oficio agricultor y residente en la comunidad de San José de Panes de Siguatepeque.

Santos López fue interceptado por personas desconocidas, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.