Andaba visitando a su familia y hace un mes lo deportaron de EE UU: Rudy Santos, asesinado a balazos

Rudy Noel Santos López, quien llegó a Honduras deportado de Estados Unidos, fue asesinado en San Isidro, Siguatepeque

  • 07 de agosto de 2025 a las 21:37
El cuerpo de Rudy Noel Santos López fue ingresado en calidad de desconocido a la morgue de Medicina Forense de Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven que tenía un mes de haber sido deportado de Estados Unidos fue asesinado a balazos la tarde del miércoles anterior, cuando visitaba a sus familiares en la aldea San Isidro en el municipio de Siguatepeque, Comayagua.

El fallecido fue identificado como Rudy Noel Santos López, de 25 años de edad, de oficio agricultor y residente en la comunidad de San José de Panes de Siguatepeque.

Santos López fue interceptado por personas desconocidas, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.

Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional se trasladaron al sector donde ocurrió el sangriento hecho y reconocieron y levantaron el cadáver para trasladarlo a la morgue de Medicina Forense, en la capital de la República, en calidad de desconocido debido a que no portaba documentos personales.

Los parientes que llegaron a reclamar el cuerpo a la morgue dijeron que no andaba identificación debido a que hace un mes había llegado al país porque lo deportaron y tenía que ir a solicitar el Documento Nacional de Identificación (DNI). “Nosotros desconocemos las causas por las que le quitaron la vida, pues fue hasta que escuchamos las noticias por la televisión que nos dimos cuenta que lo habían matado”, dijo una pariente.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DIP) levantaron evidencias en la escena del crimen con las que van a determinar quién fue la persona que le quitó la vida para identificarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes para que responda por el hecho criminal.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

