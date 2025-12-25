Honduras recibe más de 30,000 turistas en Islas de la Bahía en fiestas navideñas

Tegucigalpa, Honduras.-En Islas de la Bahía, la brisa del Caribe se mezcla con el olor a sal y gasolina de los barcos en el puerto de Mahogany Bay. Los cinco cruceros que llegaron este jueves a Honduras trajeron consigo a más de 30,000 turistas, de acuerdo con las autoridades locales, todos listos con sus cámaras y mochilas, listos para explorar la isla. Entre las embarcaciones está el Prince Cruise Line y a unos pocos metros, en el puerto El Tom Center, otros tres cruceros completan el panorama. Los pasajeros bajan de las embarcaciones con curiosidad, algunos buscan tomar fotos, otros se dirigen hacia los mercados, los restaurantes y los senderos que serpentean entre palmeras.

Según el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), esta llegada masiva de turistas es parte de lo que dejan las fiestas de fin de año. De acuerdo con las cifras del IHT hasta la fecha Honduras recibió más de 300 cruceros, lo que se traslada en 1.4 millones de visitantes. Entre los hitos de este repunte destaca la llegada del Icon of the Seas, considerado uno de los barcos más innovadores del mundo, que incluyó a Roatán en su ruta oficial. La presencia de esta imponente embarcación no solo refuerza la imagen del país en el Caribe, sino que posiciona al país como un destino competitivo dentro de la industria global de cruceros.