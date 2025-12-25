Honduras recibe más de 30,000 turistas en Islas de la Bahía en fiestas navideñas

Tegucigalpa, Honduras.-En Islas de la Bahía, la brisa del Caribe se mezcla con el olor a sal y gasolina de los barcos en el puerto de Mahogany Bay.
Los cinco cruceros que llegaron este jueves a Honduras trajeron consigo a más de 30,000 turistas, de acuerdo con las autoridades locales, todos listos con sus cámaras y mochilas, listos para explorar la isla.
Entre las embarcaciones está el Prince Cruise Line y a unos pocos metros, en el puerto El Tom Center, otros tres cruceros completan el panorama.
Los pasajeros bajan de las embarcaciones con curiosidad, algunos buscan tomar fotos, otros se dirigen hacia los mercados, los restaurantes y los senderos que serpentean entre palmeras.
Según el Instituto Hondureño de Turismo (IHT), esta llegada masiva de turistas es parte de lo que dejan las fiestas de fin de año.
De acuerdo con las cifras del IHT hasta la fecha Honduras recibió más de 300 cruceros, lo que se traslada en 1.4 millones de visitantes.
Entre los hitos de este repunte destaca la llegada del Icon of the Seas, considerado uno de los barcos más innovadores del mundo, que incluyó a Roatán en su ruta oficial.
La presencia de esta imponente embarcación no solo refuerza la imagen del país en el Caribe, sino que posiciona al país como un destino competitivo dentro de la industria global de cruceros.
El IHT destacó que el país continúa “impulsando un turismo que genera desarrollo, oportunidades y orgullo nacional”, enfatizando el compromiso de fortalecer la llegada de cruceros y promover a Honduras en mercados internacionales.
Kester Bodden, gerente de Mercadeo del Puerto de Roatán, destacó la relevancia de esta etapa: “Actualmente, estamos en temporada baja y aprovechamos los períodos de descanso. Pero la temporada alta viene con mucha fuerza y oportunidades. Estamos muy contentos de poder formar parte de ello”, señaló.
El ejecutivo resaltó la importancia de ofrecer experiencias atractivas a los visitantes: “En el puerto ofrecemos actividades que duran entre 15 y 30 minutos, aproximadamente. Buscamos crear atracciones que motiven a los turistas a desembarcar, recorrer la isla, conocer el pueblo y descubrir todo lo que Roatán tiene para ofrecer”, explicó Bodden.
La isla de Roatán se prepara para recibir un flujo creciente de visitantes durante su temporada alta, que se extiende del 1 de noviembre hasta abril de 2026.
Durante estos meses de diciembre y enero, el Puerto de Roatán espera recibir entre 35 y 40 cruceros cada mes