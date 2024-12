Honduras es de los 10 países con mayor ingreso por llegada de cruceros

10

Entre los que se encuentra el Icon of the Seas, (Ícono de los Mares), el barco más grande del mundo con una capacidad para 2,300 tripulantes y 7,600 pasajeros.

El Wonder of the Seas (La Maravilla de los Mares), considerado otro de los más grandes del mundo, con 6,508 pasajeros, y el Norwegian Joy, con 4,031, que fueron los cruceros con mayor cantidad de pasajeros a bordo.

Para los primeros meses de 2025 se espera el arribo de más de 200 barcos que visitarán la paradisiaca isla de Roatán, dieron a conocer.